Индивидуальные предприниматели становятся самозанятыми

За первые полгода в России прекратили свою деятельность 545,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, подсчитали в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. Всего по ситуации на 1 июля в стране действуют 3,1 млн ИП. Чистый убыток их количества с начала года составил 135,5 тысячи. Закрытие индивидуальных предприятий стало самым массовым с 2013 года - тогда прекратили свою деятельность 594,2 тысячи ИП.

"Статус индивидуального предпринимателя сопряжен с большими расходами на налоговую отчетность, другими издержками по сопровождению дела, поэтому в ситуации, когда у человека нет наемных работников, ему выгоднее работать в статусе самозанятого", - объяснила директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова. При этом в 47% случаев закрытие прекращение деятельности ИП произошло по инициативе налоговых органов. Как объяснила Комиссарова, фактически это значит, что ИП не подавали отчетность, не вели никакой деятельности.

"Индивидуальный предприниматель может сам обратиться с заявлением о закрытии, но тогда ему надо будет оплатить работу бухгалтера, который подготовит финальный отчет и все документы, - сказала Комиссарова. - Поэтому для многих проще и дешевле просто пустить все на самотек, чтобы ИП закрылось по инициативе ФНС. За это возможны санкции, например, бывшего индивидуального предпринимателя после такого ухода из бизнеса могут не допустить до работы гендиректором, но в конкретной ситуации такой "тихий уход" может быть проще и дешевле".

Еще один источник убыли ИП - предприятия, созданные при крупном бизнесе для решения каких-то своих тактических задач, считает советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Когда потребность в существовании этих "пустышек" отпадает, они перестают сдавать отчетность и со временем самоликвидируются.

"Индивидуальные предприниматели, которые не могут или не хотят платить страховые взносы, переходят в категорию самозанятых, - добавил Свириденко. - А другие ИП более бережно начинают относиться к отношениям с государством и попадают в реестр МСП, с начала года в нем стало на 50 тысяч больше участников".

Росстат подтвердил данные о сокращении числа ИП, однако сообщить об увеличении числа самозанятых не смог - такой информацией статистическое ведомство просто не обладает. По мнению Свириденко, из-за плохой статистической обеспеченности малого и среднего бизнеса в России делать из подобных данных какие-либо выводы - обнадеживающие или удручающие - невозможно. "Эта статистика на безработицу никак не повлияла, - уверен Свириденко. - Нет и данных о падении налоговых поступлений из-за изменения числа ИП. Во-первых, многие налоги платятся по итогам года, во-вторых, после отмены единого налога на вмененный доход налоговые отчисления, наоборот, подросли".

Около половины ИП прекращают свою деятельность по вполне естественным причинам - у них просто не пошел бизнес, добавляет Комиссарова. На фоне пандемии и разнообразных связанных с ней ограничений, которые порой внезапно добавляются и исчезают, рисков для начинающих предпринимателей становится только больше, считает она. Из-за этого многие, чье дело находится только на самом старте, решают не тратить силы и время на его развитие и закрывают свое дело.