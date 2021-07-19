Индивидуальные предприниматели становятся самозанятыми

Новости

Жилищные сертификаты в этом году получили около 3,5 тысячи семей 14:37
В Татарстане мужчину убило током в бассейне 14:35
Матвиенко предложила отработать в Амурской области схему газификации домов 14:33
Росстат зафиксировал рост объема строительства жилья в регионах 14:20
В Хакасии начал работать мобильный госпиталь Минобороны 14:20
"Перевал Дятлова" выйдет на HBO Max 14:19
В Волгоградской области подростка засыпало 14 тоннами пшеницы 14:15
Россияне стали больше экономить 14:09
МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой 14:07
Под Костромой бетонной плитой придавило двух детей 14:06
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях 14:03
Правительство доложит президенту об инициативах по достижению наццелей 13:59
Экипажи российских Ми-8 отработали высадку десанта в горах Тянь-Шаня 13:55
Минпромторг потребует снижения цен на овощи в магазинах 13:49
Дуэйн Джонсон может стать героем третьего "Космического джема" 13:49
Песков: Тема Афганистана затрагивалась на встрече Путина и Байдена 13:48
В Москве задержали изготовителей поддельных медицинских справок 13:47
В "Лукойле" назвали условие падения цен на бензин до 20 рублей за литр 13:44
Песков: Решение по делу Калви не сможет повлиять на бизнес-сообщество в РФ 13:42
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется 13:42
РПЦ: Ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный храм в Казани 13:35
Недобросовестный застройщик нанес ущерб дольщикам на 310 млн рублей 13:34
Число жертв наводнения в Германии достигло 164 13:21
Захвативший банк тюменец направлен на психиатрическую экспертизу 13:20
Наталья Сергунина: раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте "Технограда" 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Индивидуальные предприниматели становятся самозанятыми

Текст: Алексей Дуэль
За первые полгода в России прекратили свою деятельность 545,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, подсчитали в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. Всего по ситуации на 1 июля в стране действуют 3,1 млн ИП. Чистый убыток их количества с начала года составил 135,5 тысячи. Закрытие индивидуальных предприятий стало самым массовым с 2013 года - тогда прекратили свою деятельность 594,2 тысячи ИП.

"Статус индивидуального предпринимателя сопряжен с большими расходами на налоговую отчетность, другими издержками по сопровождению дела, поэтому в ситуации, когда у человека нет наемных работников, ему выгоднее работать в статусе самозанятого", - объяснила директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова. При этом в 47% случаев закрытие прекращение деятельности ИП произошло по инициативе налоговых органов. Как объяснила Комиссарова, фактически это значит, что ИП не подавали отчетность, не вели никакой деятельности.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Самозанятых волнуют вопросы об ипотеке и аренде

"Индивидуальный предприниматель может сам обратиться с заявлением о закрытии, но тогда ему надо будет оплатить работу бухгалтера, который подготовит финальный отчет и все документы, - сказала Комиссарова. - Поэтому для многих проще и дешевле просто пустить все на самотек, чтобы ИП закрылось по инициативе ФНС. За это возможны санкции, например, бывшего индивидуального предпринимателя после такого ухода из бизнеса могут не допустить до работы гендиректором, но в конкретной ситуации такой "тихий уход" может быть проще и дешевле".

Еще один источник убыли ИП - предприятия, созданные при крупном бизнесе для решения каких-то своих тактических задач, считает советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Когда потребность в существовании этих "пустышек" отпадает, они перестают сдавать отчетность и со временем самоликвидируются.

"Индивидуальные предприниматели, которые не могут или не хотят платить страховые взносы, переходят в категорию самозанятых, - добавил Свириденко. - А другие ИП более бережно начинают относиться к отношениям с государством и попадают в реестр МСП, с начала года в нем стало на 50 тысяч больше участников".

Росстат подтвердил данные о сокращении числа ИП, однако сообщить об увеличении числа самозанятых не смог - такой информацией статистическое ведомство просто не обладает. По мнению Свириденко, из-за плохой статистической обеспеченности малого и среднего бизнеса в России делать из подобных данных какие-либо выводы - обнадеживающие или удручающие - невозможно. "Эта статистика на безработицу никак не повлияла, - уверен Свириденко. - Нет и данных о падении налоговых поступлений из-за изменения числа ИП. Во-первых, многие налоги платятся по итогам года, во-вторых, после отмены единого налога на вмененный доход налоговые отчисления, наоборот, подросли".

Около половины ИП прекращают свою деятельность по вполне естественным причинам - у них просто не пошел бизнес, добавляет Комиссарова. На фоне пандемии и разнообразных связанных с ней ограничений, которые порой внезапно добавляются и исчезают, рисков для начинающих предпринимателей становится только больше, считает она. Из-за этого многие, чье дело находится только на самом старте, решают не тратить силы и время на его развитие и закрывают свое дело.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА
"Академик Черский" приступил к укладке "Северного потока-2" у Германии
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае