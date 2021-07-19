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Текст:   Марина Трубилина 
18:58 19.07.2021

Ипотеку для строительства частных домов запустят до конца года

Ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства запустят до конца года. В этом заверил президента РФ Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вопрос запуска ипотеки на ИЖС подробно обсуждался с Центральным банком, сообщил Хуснуллин. Основная задача - быстро отмежевать участки, оценить их, сделать залоговыми и распространить ипотеку, в том числе льготную, на индивидуальное жилье. "Несколько раз проводили совещание, пакет подготовлен, постараемся до конца года выпустить", - сказал Хуснуллин.

Фото: iStock
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При этом стоит два блока вопросов, отметил он. Во-первых, это постройка индивидуального жилья профессиональными застройщиками. В этом случае необходимо решить вопросы о типизации домов, внедрения правил эксплуатации, нарезки участков, ответственности по возврату кредитов. Второй блок вопросов еще более важный, подчеркнул Хуснуллин - когда человек строит дом самостоятельно на своем участке. Сегодня из-за того, что механизма нет, он сначала берет в банке дорогой потребительский кредит, а когда дом уже построен, оформляет ипотеку, сказал вице-премьер. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм возможности оформления ипотеки в самом начале этого процесса. В этом случае главная проблема - оценка и межевание участка. Когда появится залоговый механизм, тогда стоимость денег для заемщика будет поменьше, и он сможет брать ипотеку.

До конца года ипотечный продукт для ИЖС будет сделан, добавила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, однако на его массовый запуск потребуется больше времени. "Потому что должны сами эти проекты появиться. Должны быть земельные участки, должно начать строиться жилье", - пояснила она.

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