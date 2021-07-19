Истребитель пятого поколения получит радиосвязь с повышенной помехозащитой

В частности, можно будет увидеть комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения. При этом комплекс глубоко интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, что позволяет аппаратуре самолета совместно реализовать дополнительные функции и возможности.

Также демонстрируется комплекс средств связи и обмена данными С-108 из состава многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35. Он обеспечивает помехоустойчивый закрытый обмен данными и голосовой информацией по линиям "воздух-воздух" и "воздух-земля".

В числе экспонатов Научно-производственного предприятия "Полет" на МАКС-2021 - объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации - Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.

Помимо этого, будет продемонстрирован бортовой комплекс связи по технологии интегрированной модульной авионики (БКС ИМА). В оборудовании применяются универсальные технические решения, что позволяет устанавливать аппаратуру на различные носители. Благодаря открытой архитектуре, модульному принципу построения и использованию стандартизированных протоколов обмена данными функционал комплекса может дополняться и модернизироваться без значительных затрат.