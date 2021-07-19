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Из Windows уберут одну из самых раздражающих функций

Текст:   Антон Благовещенский
19.07.2021,  
16:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Встроенный в Windows браузер по умолчанию Edge уже в этом году получит большое обновление, в котором специалисты из Microsoft отключат одну из наиболее раздражающих функций.

Речь идет об автоматическом воспроизведении медиаконтента в Сети, включая музыку и видео, пишет TechRadar.

Версия Microsoft Edge 92 будет распространяться с отключенным автовоспроизведением (установка с "Разрешить" будет переключена на "Ограничить"), пользователям для деактивации этой функции не нужно будет прилагать никаких усилий. Бета-версия нового веб-обозревателя увидит свет уже в текущем месяце.

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Возможность запрета на автоматическое воспроизведение мультимедиа уже существует в Google Chrome.

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