К гражданам стали применять статьи УК за распространение чужих фото в Сети

Новая практика: на скамью подсудимых начали попадать граждане, распространявшие чужие личные фото. Выставить на всеобщее обозрения или хотя бы переслать кому-то постороннему чужой пикантный снимок теперь опасно, это грозит судимостью. Правоохранители в таких случаях стали применять статью 137 Уголовного кодекса "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Даже если чужие фото оказались в нашем телефоне, нам они не принадлежат. Распространять их нельзя. Фото: istock

В Тамбовской области накануне получила обвинительный приговор 33-летняя местная жительница, которая сгоряча разослала друзьям и родственникам своего бывшего мужа фото его новой возлюбленной.

Съемка была из тех, какие иногда делают даже скромные женщины, но самые порядочные показывают лишь близкому человеку.

Как такие кадры оказались в распоряжении бывшей жены того самого мужчины, история умалчивает. Но сейчас такие времена, что фото в мобильнике не утаишь. Тем не менее тот, кто использует мгновения нашей раскрепощенности, чтобы ославить нас, должен понимать: он совершает преступление.

Следователи рассказывают, что осужденная гражданка все еще ревновала своего теперь уже чужого мужчину. И решила сделать гадость сопернице.

Нет нужды говорить, что это была очень плохая идея. Суд оценил ее в 15 тысяч рублей штрафа. Осужденная заплатит эти деньги в казну, а затем всю жизнь будет ходить с клеймом судимой.

"Изображение человека, будь то фотография или видеозапись, на которых он изображен, представляют собой часть сведений о личности и составляет его личную тайну, - говорит адвокат Никита Филиппов. Обнародование или использование изображение человека без его согласия и в отсутствие обстоятельств, освобождающих от обязанности получать такое согласие, - недопустимо".

По его словам, если будет установлено, что распространитель фотографий еще и взломал электронную почту с целью получения таких снимков, загрузил файлы с фото и разместил в свободном доступе в социальных сетях, то действия будут квалифицированы не только по статье 137 УК, но и по статье 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Так что узнать пароли к чужой почте или телефону и скачать оттуда личные страсти хозяина будет отдельным преступлением. Суды должны наказать человека и за взлом, и за распространение. Итого наказание выйдет строже.

Выставить на всеобщее обозрение или переслать постороннему чужой пикантный снимок опасно. Это грозит тюремным сроком

Тенденция этого года - все чаще под статью за распространение личных тайн попадают несовершеннолетние.

Например, в Вологодской области отправлен на 80 часов обязательных работ 16-летний школьник, сначала вскруживший девочке голову, а затем решивший шантажом получить с нее денег.

"Потерпевшая рассказала, что осенью 2019 года стала общаться с подсудимым, который учился на год старше, и по его просьбе отправила ему фотографии, где она обнажена, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - В июле 2020 года он ей написал, что распространит интимные фото, если она не переведет ему 5000 рублей. Она отказалась".

Что было дальше, девушка узнала уже от полиции. Отвергнутый шантажист отправил в соцсети фотографии девочки педагогу школы, где на тот момент они оба учились, с текстом: "и это ученица... средней школы, позор".

"Потом юноша подходил к ней в школе, извинялся и просил забрать заявление из полиции, - продолжают в пресс-службе. - По словам подсудимого, девушка сама отправила ему фото в нижнем белье и без бюстгальтера после того, как он предложил ей встречаться".

Теперь судимому подростку предстоит отрабатывать в свободное время назначенные часы на благо общества. Например, красить заборы, подметать улицы и т.п.

Все чаще уголовные дела за распространение чужих интимных фотографий стали возбуждать на подростков

А в Белгородской области в этом году, судя по всему, прокатилась какая-то эпидемия вымогательств в соцсети.

"За пять месяцев текущего года в регионе возбуждено 19 уголовных дел по ч.1 ст.163 Уголовного кодекса "Вымогательство" по фактам вымогательства в социальной сети, - сообщили не так давно в управлении МВД России по Белгородской области. - В ходе расследования установлено, что потерпевшие размещали либо высылали своим близким фотографии интимного характера. Спустя время они получали от незнакомых пользователей сообщения о том, что их аккаунт взломан, а фото-, видеоизображения, предназначавшиеся не для публичного просмотра, скопированы. Под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство, злоумышленники вымогали у потерпевших денежные средства".

Поэтому управление МВД России по Белгородской области выступило с предупреждением к жителям региона. Впрочем, рекомендации полиции актуальны для всех жителей страны.

"Будьте ответственными и предусмотрительными, прежде чем поделиться фотографиями и видео посредством интернета. Ведь от взлома страниц никто не застрахован. Однако соблюдение нескольких простых рекомендаций позволит уменьшить риск использования сведений о вашей частной жизни третьими лицами в преступных целях, - написали в региональном управлении МВД. - Сделайте свой профиль в социальных сетях "закрытым", не добавляйте в свои контакты незнакомцев, старайтесь периодически менять пароль, подбирая сложную комбинацию, которую тяжело угадать. Никогда не отправляйте компрометирующие фото незнакомцам или тем, с кем вы недавно познакомились, даже если человек, с которым вы вступили в переписку, первым выслал фото. Старайтесь не переписываться на интимные темы с незнакомцами и не общаться с ними в видеочатах. Если обнаружили, что ваша страница взломана, сразу же обратитесь в службу поддержки сайта".

Если же вы не главный герой фото, а человек, каким-то образом получивший чужие снимки, то надо помнить простое правило: нельзя ничего распространять без согласия главного голого (или не очень) героя.

Досье "РГ"

Кого судят за чужие тайны

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за нарушение неприкосновенности частной жизни были осуждены 163 человека. Из них 35 женщин.

Среди осужденных 4 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Любопытно, что в этом году только в Белгородской области СМИ написали уже о двух несовершеннолетних, в отношении которых возбуждены дела за распространение частных фото. 17-летняя жительница города Старый Оскол опубликовала в соцсети интимные фото знакомой. Мотив - ревность. А 16-летний парень сделал фото обнаженной ровесницы, удалить снимки отказался, позже переслал фотографии другой девушке, их общей знакомой.

Так что эксперты прогнозируют, что по итогам этого года количество подростков, осужденных по всей стране за рассылку чужих интимных фото, может вырасти.