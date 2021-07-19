Как мы отметим век российского джаза?

Игорь Бутман сообщил, что по всей стране пройдут праздничные концерты, а в июне 2022 года - первый Московский международный джазовый фестиваль. Кульминацией же станет большой гала-концерт российских джазовых музыкантов в Кремлевском дворце 1 октября 2022 года.
Но и это не все. В планах - открытие выставок, издание книги, посвященной истории российского джаза, а также выпуск новых музыкальных дисков с участием лучших российских музыкантов и композиторов.
Ольга Любимова и Игорь Бутман обсудили и создание документального фильма о джазовом искусстве в России, который будет показан на одном из федеральных каналов.
По словам министра культуры, 100 лет - хороший повод, чтобы заняться популяризацией достижений российского джазового искусства. Поэтому отмечать надо ярко, интересно и масштабно.