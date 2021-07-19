Как мы отметим век российского джаза?

Российский джаз готовится в 2022 году отметить 100-летний юбилей. Праздновать будем с размахом - концерты по всей стране, документальный фильм на одном из федеральных каналов и конкурсы для молодых исполнителей. О том, как идет подготовка, народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман рассказал на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

Игорь Бутман сообщил, что по всей стране пройдут праздничные концерты, а в июне 2022 года - первый Московский международный джазовый фестиваль. Кульминацией же станет большой гала-концерт российских джазовых музыкантов в Кремлевском дворце 1 октября 2022 года.

Но и это не все. В планах - открытие выставок, издание книги, посвященной истории российского джаза, а также выпуск новых музыкальных дисков с участием лучших российских музыкантов и композиторов.

Ольга Любимова и Игорь Бутман обсудили и создание документального фильма о джазовом искусстве в России, который будет показан на одном из федеральных каналов.

По словам министра культуры, 100 лет - хороший повод, чтобы заняться популяризацией достижений российского джазового искусства. Поэтому отмечать надо ярко, интересно и масштабно.