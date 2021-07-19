Как пандемия сказалась на посещаемости аутлетов в России

Аутлеты оказались одним из самых устойчивых сегментов торговой недвижимости. При общем падении посещаемости торговых центров спрос на аутлеты второй год стабилен, отмечают в Российском совете торговых центров. В пандемию люди стали больше искать, как сэкономить, и чаще готовы посещать аутлеты, чем обычные розничные магазины, говорит операционный директор Fashion House Group по России и Румынии Цезарий Пулторак. Если в целом посещаемость торговых центров в 2020 году упала на 40%, то в аутлетах - лишь на 17%. В первом полугодии 2021 года посещаемость практически восстановилась до уровня 2019 года, тогда как в остальных ТЦ она по-прежнему меньше на 17%.

У рынка аутлетов большой потенциал - как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, считает руководитель отдела ретейл JLL Полина Жилкина. Многие собственники аутлетов отмечают рост выручки арендаторов в полтора раза по сравнению с 2019 годом, говорит она. Есть спрос на аутлеты со стороны арендаторов. К примеру, в среднем на рынке торговых центров в Москве доля свободных площадей за полгода выросла с 5,4% до 5,9%, при этом в аутлетах она сократилась с 5,7% до 5,6%. Аналогичный тренд в Санкт-Петербурге - вакансия в ТЦ за полгода выросла с 3,4% до 4,6%, а в аутлет-центрах сократилась с 19% до 13% (доля достаточно высока, так как объекты недавно открывались).

В то же время после открытия границ состоятельные посетители аутлетов вернутся к привычке покупать одежду за границей, считает финансовый эксперт Иван Солдатов. В европейских аутлетах цены в несколько раз ниже, отмечает он. В Европе аутлеты удобнее расположены, а ассортимент шире - и по моделям, и по наличию нужных размеров. В России держать цены на том же уровне мешают высокие налоги, стоимость аренды, уровень зарплат и аппетиты бизнеса.

В отечественных аутлетах непрозрачная система ценообразования, скидки небольшие, а иногда вещи стоят примерно столько же, сколько в центральных магазинах столицы, говорит директор факультета бизнеса университета "Синергия" Кирилл Плохих. Владельцы пользуются неосведомленностью россиян в вопросах ценообразования - многие покупатели не понимают, сколько должна стоит та или иная вещь, и уверены в том, что ценники в аутлетах намного ниже, чем в бутиках. "А иногда речь идет о скидке всего лишь в 3 - 5%", - говорит эксперт.