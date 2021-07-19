Как производство бумаги спасает лес

Может ли производство бумаги не только не вредить окружающей среде, но и помогать сохранять леса? На первый взгляд, нерешаемая задача. Ведь все мы знаем, что для того, чтобы произвести бумагу, необходима древесина. Например, для того чтобы произвести 1500 рулонов туалетной бумаги, требуется одно дерево. За свою жизнь среднестатистический россиянин "смывает в унитаз" семь взрослых деревьев. И вряд ли это можно назвать рациональным использованием природных ресурсов.

Чтобы спасти деревья от подобной участи, вовсе необязательно экономить на гигиенических принадлежностях. Достаточно выбирать продукцию тех производителей, которые отказались от использования целлюлозы в пользу вторичного сырья, а также внедряют технологии, которые помогают сохранять окружающую среду.

Таких производителей в нашей стране только два. Причем один из них - иностранный, а второй - наш, российский - "Сыктывкар Тиссью Груп" (владелец бренда Veiro). Благодаря внедрению новейших технологий на своих предприятиях "Сыктывкар Тиссью Груп" производит качественную продукцию, при этом сохраняя природные ресурсы.

На сегодняшний день ОАО "СТГ" является ведущим производителем отрасли и занимает 7% рынка в сегменте туалетной бумаги и второе место в категории санитарно-гигиенических изделий - с долей рынка около 15% (данные за 2020 год). Более 70% продукции "СТГ" производится из возобновляемых, переработанных и сертифицированных источников.

Работать с макулатурой с экономической точки зрения бизнесу не так выгодно, как с первичной целлюлозой. Однако с точки зрения заботы об экологии - правильнее. Использование в производстве вторичного сырья помогает ОАО "СТГ" сохранить от вырубки более 400 тысяч деревьев в год, а это - 800 гектаров зрелого леса.

Продукция, произведенная из вторсырья (макулатуры), по своим качественным характеристикам ничуть не уступает бумаге, произведенной из целлюлозы. Она такая же мягкая, белая и безопасная.

Отказавшись от использования древесины в пользу переработанного сырья, компания "Сыктывкар Тиссью Груп" вносит существенный вклад в экологию сразу по нескольким направлениям. Дело в том, что у бумаги, которую не взяли в повторную переработку, есть только два пути: отправиться на свалку и тем самым увеличить и без того огромное количество бытовых отходов или же - на мусороперерабатывающий завод, где ее просто-напросто сожгут в специальных печах. И это тоже далеко не самый экологически чистый вариант, ведь какими качественными бы ни были очистные сооружения, объем СО2, выделяемый при любом виде сжигания, все равно увеличится.

Еще один плюс производства гигиенической бумаги из вторичного сырья - минимальный объем отходов. Эксперты "Сыктывкар Тиссью Груп" подсчитали, что вторичная переработка утратившей потребительские свойства бумаги позволяет ежегодно сокращать объем отходов более чем на 40 000 м3. Кроме того, использование вторичного волокна сокращает потребности рынка в целлюлозе, тем самым снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Производство, в котором используется вторичное сырье, не может работать по старым технологиям и с использованием устаревшего оборудования. Нужна высокотехнологичность и модернизация производства.

Конечно, конкурировать в экономическом плане с производителями, которые работают пока по старым принципам, непросто. Однако такой "бизнес во благо" - это важная работа, позитивные плоды которой проявятся в будущем.

Частью такой работы является то, что "Сыктывкар Тиссью Груп" имеет сертификат FSC (Лесного попечительского совета) на все виды сырья - целлюлозу и макулатуру. Это значит, что в лесных хозяйствах-поставщиках ведут только легальную заготовку древесины и заботятся о восстановлении леса. На сегодняшний день только четверть лесозаготовителей имеет такой сертификат. А 15% всего заготовленного в нашей стране леса все еще идет нелегальным путем. Получение такого сертификата - совершенно необязательное, однако его наличие говорит о том, насколько важными для производителя являются экологические вопросы. Кстати, покупая продукцию именно с таким значком - FSC, каждый из нас может выбрать легальных лесозаготовителей и тем самым внести свой вклад в заботу об окружающей среде.

Экологическая ответственность компании не ограничивается лишь использованием вторсырья. Само производство "Сыктывкар Тиссью Груп" является абсолютно экологичным. Новейшее оборудование и технологии позволяют очищать вторичное сырье не за счет агрессивной химии, а за счет температуры, воды и мягких реагентов.

Директор по развитию компании Александр Каган. Фото: Сыктывкар Тиссью Груп

"Мы проводим многоступенчатую промывку и очистку макулатуры с помощью обычной воды с добавлением реагентов, которые позволяют частички краски или других посторонних веществ просто собирать вместе, и затем удалять, - рассказывает директор по развитию компании "Сыктывкар Тиссью Груп" Александр Каган. - Для особо белых сортов бумаги мы используем реагенты, не содержащие активного хлора - это важно. Вместо него в качестве активного компонента мы используем перекись водорода - абсолютно безопасное вещество - как для человека, так и для природы. Своим примером наша компания доказывает, что можно производить качественную бумагу без химии, которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду".

Модернизация производственных мощностей и использование уникального оборудования позволяют максимально контролировать энергозатраты, экономить водные ресурсы, и конечно - минимизировать отходы на предприятии. Отходы производства, которые неизбежно есть у любого предприятия, в "СТГ" на 100% вовлекаются обратно в технологический процесс. Та часть отходов, которая не может быть использована в бумажном производстве, направляется на переработку другим производителям. Например, часть отходов используется в строительной индустрии для производства некоторых видов утеплителя.

На любом бумажном производстве используется большой объем воды, который неизбежно загрязняется во время технологического процесса. Поэтому степень очистки сточных вод является важным показателем экологичности всего производства в целом. На производствах компании "Сыктывкар Тиссью Груп" вода проходит сложную многоступенчатую очистку и на выходе не наносит вреда окружающей среде. В 2019 году на производственной площадке в Сыктывкаре были построены очистные сооружения, которые включают в себя оборудование для сбора стоков, сгущения, фильтрации и сбора осадка. Появилась даже станция биологической очистки сточных вод.

Фото: Сыктывкар Тиссью Груп

Забота об окружающей среде сегодня вынесена на повестку дня на самом высшем уровне. Не только бизнес-структуры, но и простые граждане начинают задумываться о том, что конкретно каждый может сделать для сохранения природы и восполнения ее ресурсов. И не всегда находит ответ на такой вопрос: ведь на первый взгляд кажется, что для этого нужно приложить немало сил и средств. Однако это совершенно не так. Даже маленькие шаги в направлении устойчивого развития могут помочь сделать большое позитивное дело. Кто-то начнет сортировать мусор, который не отправится на свалку, а пойдет в переработку, а кто-то выберет товар производителя, ответственно подходящего к сохранению ресурсов и экологии в целом. Так, в конце 2020 года "Сыктывкар Тиссью Груп" и Всемирный Фонд дикой природы (WWF) запустили совместный проект: часть средств от продажи своей продукции компания передает на природоохранные проекты WWF России. Это первый подобный проект в сегменте "тиссью", демонстрирующий, что экологическая, экономическая и социальная устойчивость бизнеса - целенаправленная постоянная работа, которая может и должна изменить практику лесопользования в лучшую для природы и людей сторону.

В России мы привыкли к тому, что все самое передовое, высокотехнологичное, экологичное может быть только западным. Однако пример такой компании, как "Сыктывкар Тиссью Груп", говорит о том, что и российские предприятия могут не просто копировать успешные кейсы, а быть по-настоящему первыми, внедрять технологии и абсолютно новые подходы к производству, которые со временем станут нормой и выведут отрасль на принципиально новый уровень.