Как распознать в компании финансовую пирамиду и не лишиться сбережений

В последние годы количество мошенников всех мастей выросло многократно. Не остались в стороне и создатели финансовых пирамид, которые продолжают совершенствовать свои мошеннические схемы.

О том, можно ли обезопасить свои деньги и как избежать ловушек мошенников "Российской газете" рассказал основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров:

Каким образом человек можете столкнуться с финансовой пирамидой?

Сидоров: Ваши знакомые порекомендуют "надежную" компанию, в которую Вы можете вложить свои деньги и получать высокий доход. Расскажут о том, что данная организация работает уже много лет и за это время еще никого не обманула.

Или Вы увидите рекламу "инвестиционной компании", которая обещает высокую доходность в интернете или даже на телевидении.

Также наткнуться на финансовую пирамиду можно в социальной сети. Вам напишет неизвестный человек и пришлет презентацию уникального проекта, где зарабатывают абсолютно все.

Способов завлечь в данную схему достаточно много, но ее итог всегда один - потеря денег.

Как обезопасить себя от работы с финансовыми пирамидами?

Сидоров: Все достаточно просто. Необходимо работать только с инвестиционными предложениями от крупнейших банков и брокерских площадок России. При этом Вы должны неплохо разбираться и понимать во что именно вкладываете деньги.

Также можно проводить проверку инвестиционного предложения по четырем признакам финансовых пирамид. И если будет хотя бы одно совпадение, то отказываетесь от такого рода "инвестиций".

Первый признак: высокая гарантированная доходность.

Центральный Банк РФ недавно признал ставки свыше 13% годовых - сверхдоходными. Поэтому если Вам обещают гарантированную доходность более 15% годовых, то это повод насторожиться. Но финансовые пирамиды, как правило, не мелочатся и предлагают сразу до 20% доходности ежемесячно или от 50 до 300% годовых.

Поэтому, только увидев подобную доходность, рекомендую сразу забыть о таком "щедром предложении".

Второй признак: отсутствие лицензии ЦБ РФ или даже регистрации компании на территории РФ.

Если Вы проживаете в России, то пользуйтесь только инвестиционными предложениями компаний, имеющих лицензию ЦБ РФ. Во всех остальных случаях Вы сильно рискуете.

Также не стоит верить информации, размещенной на сайте подобной компании. Если там указан номер лицензии ЦБ РФ, то перейдите на сайт Центробанка по следующей ссылке и убедитесь, что под данным номером зафиксирована именно эта компания.

Среди финансовых пирамид, много организаций, которые даже не зарегистрированы на территории РФ. У них на сайте может быть размещена красивая гербовая бумажка с информацией о регистрации в офшоре (Сейшельские острова, Белиз, Сент-Китс и Невис и т.д.) или Великобритании, но для Вас подобная регистрация абсолютно ничего не значит, так как она предоставляется за 500-700 долларов любому желающему.

Поэтому только лицензия ЦБ РФ убережет Вас от необдуманных вложений.

Третий признак: Вас убеждают, что Ваши инвестиции застрахованы и даже показывают какие-то бумаги, подтверждающие это.

Тут стоит понимать, что единственная страховка Ваших инвестиций на территории РФ - это система страхования банковских вкладов до 1,4 млн рублей. Правда возможны небольшие исключения в виде различных маркетинговых предложений для новых клиентов банков или брокеров, но сумма подобной страховки, время и возможные убытки строго ограничены.

Поэтому, если Вам говорят о высокодоходных инвестициях и отсутствии рисков, которые покрывает страховка, то перед Вами мошенники.

Четвертый признак: высокие выплаты по партнерской программе.

Денежные поощрения и бонусы за новых привлеченных клиентов могут предлагать крупные банки, брокерские площадки, инвестиционные компании и даже различные онлайн-магазины. Это обычная практика и средство привлечения новых клиентов.

Но если Вы видите, что в партнерской программе очень высокие выплаты, то стоит насторожиться. Например, если один человек, пригласил своего знакомого в проект, знакомый внес деньги, а пригласивший сразу получил от 20% до 50% от внесенных средств, то абсолютно понятно, что перед Вами мошеннический проект, который может себе позволить такие выплаты за привлеченных клиентов, так как мошенникам интересно привлечь как можно больше денег и возвращать они их не собираются.