Как с пользой провести остаток школьных каникул

По данным социологов (ВЦИОМ), летний отпуск-2021 наши сограждане проводят дома (52 процента) и на даче (34 процента). Лето и отпуск, увы, всегда пролетают стремительно и незаметно. Вот уже пронеслась ровно половина летних каникул. И если первую часть летнего отдыха можно было позволить себе провести беззаботно, то в оставшуюся половину психологи советуют взять себя в руки и подготовить себя и ребенка к трудовым будням. О том, как это сделать "РГ" рассказала психолог, доцент МГППУ Майя Душкина.

Майя, лето для родителей - это маленькая жизнь-радость или испытание?

Майя Душкина: Экзамен (смеется). Роль родителя становится летом более значимой и активной, ведь ребенок лишен воздействия школьных учителей и программы, он предоставлен себе, а наполнить свое времяпрепровождение смыслом и пользой самостоятельно ему пока не по силам. Радостное и приподнятое настроение, предвкушение новых впечатлений и открытий должно сопровождать ребенка каждый летний день, который стараниями родителей может быть превращен в "маленькое чудо". Конечно, делать это ежедневно не выйдет, но постарайтесь, чтобы таких дней в период каникул вашего ребенка было как можно больше. В современной жизни, где каждый человек вынужден подчиняться жестко заданным сценариям и четко прописанным требованиям, именно лето должно стать некой отдушиной, когда ребенок может "расправить плечи и вздохнуть свободно". Пока ребенок занимается в школе, расписание и характер занятий ему диктуются ультимативно - самостоятельности совсем немного, варианты выбора времени и темпа практически отсутствуют. Процесс обучения жестко регламентирован, и это может создавать определенный дискомфорт, который летом легко устранить, дав почувствовать ребенку, что он в состоянии сам планировать какую-то часть своей жизни и научив его делать это грамотно и с пользой.

То есть, пусть чадо делает, что хочет?

Майя Душкина: Не совсем. Дайте ему возможность выбирать в большом и малом, обучайте навыкам планирования и самоорганизации, самоконтроля. Отступите "на полшага в тень", не становитесь "временно замещающим школьного педагога". Ваша помощь и подсказки должны быть ненавязчивыми, предложения предполагать возможность выбора ребенком из разных возможностей, создавая у него ощущение самостоятельности. Всегда давайте ему несколько вариантов проведения выходного дня, пару-тройку сценариев расписания на неделю или месяц, но так, чтобы за свой выбор и свое решение он отвечал самостоятельно и по результатам непременно оценил его правильность. Самостоятельность - это всегда и прежде всего ответственность, вот то главное, что ребенок должен усвоить в процессе.

Чем еще полезно лето?

Майя Душкина: Это лучшее время для работы в команде, в семье. У всех членов семьи есть общие интересы и дело, которое объединяет. Непреодолимое зимой разделение, когда ребенок учит уроки, а вернувшиеся с работы родители занимаются домашними делами или просмотром телепередач, должно быть преодолено именно летом. Используйте любую возможность для совместной деятельности с ребенком, выполнения вместе с ним разных дел, создания ритуалов совместного времяпрепровождения, в труде и отдыхе. Пусть он почувствует себя членом небольшой команды, объединенной одной целью, маленькой или большой. Пусть ребенок поймет преимущества командной работы, когда можно опереться на более опытного и умелого, научиться у него чему-то в процессе совместной деятельности. Это поможет ему в дальнейшем лучше и точнее определять свое место в коллективе, команде, уметь выстраивать отношения сотрудничества с ее членами.

Например, если нет возможности туристической поездки, пусть это будут еженедельные совместные воскресные прогулки по историческим и культурным местам, где вы не бывали ранее, пусть даже в вашем городе или его окрестностях. Непременно познавательные - после того, как вы совместно разработали интересный всем маршрут с последующим обсуждением впечатлений, просмотром фото, созданием собственного видео с озвучиванием и альбома, где каждый участник подведет итоги и изложит впечатления. Эта яркая и светлая картинка "лета детства" останется с ребенком на всю жизнь и будет психологическим подспорьем в трудные минуты.

Вечный родительский вопрос- заниматься ли со школьником летом? И если нужно, то как?

Майя Душкина: У каждого школьника есть список для летнего чтения. Дайте ему выбрать то, что наиболее любопытно. Он может сам спланировать режим занятий и отдыха на день, неделю или месяц, а также их темп и интенсивность, с вашей помощью, но без вашего сурового диктата. Вообще рамки любых летних занятий не должны быть жесткими, сохраняя у ребенка ощущение свободы и давая чувство самостоятельности. Этот же подход можно использовать для выбора совместного досуга. Дайте ему возможность выбрать, куда вы отправитесь всей семьей - в кино или театр, на выставку или в парк развлечений, за город на пикник или в старинный городок с массой историко-культурных и архитектурных достопримечательностей. Самое главное, чтобы все это готовилось осознанно и с активным участием самого ребенка, а затем, по завершении, все впечатления обсуждались и сохранялись в том или ином виде. Если ребенок достаточно самостоятельный, он может совершить такое путешествие и с друзьями, а затем непременно поделиться его результатами с вами, создав свой "творческий отчет" и представив его родителям в виде условной "презентации".

А как быть с математикой, русским, английским?

Майя Душкина: Чтобы не позабыть все, что изучалось в течение года, не обнулить свои навыки и знания, все же придется возвращаться к пройденному. В форме игры, несколько раз в неделю, на природе. В книжных магазинах есть много специальных "летних тетрадок" для детей разного возраста. Это книги-путешествия, с помощью которых ребенок, играя, повторяет то, что усвоил на уроках русского языка, математики, литературы, английского. Весело и полезно. Можно вести "дневники наблюдений", "рабочие тетради", провести свое самостоятельное маленькое "исследование" какой-то проблемы и составить о нем "отчет" или "аналитическую записку". Пролистав учебники следующего года, можете выбрать понятные вам темы и изучить их совместно "в полевых условиях". Летом вы можете отправиться всей семьей не просто на пикник, а на путешествие по местам боевых сражений в окрестностях вашего города или литературного/музыкального творчества известного писателя/композитора-земляка.

Что еще нужно успеть сделать в оставшуюся половину каникул?

Майя Душкина: Очень важно настроить ребенка на предстоящее серьезное обучение в течение учебного года. Он не должен воспринимать каникулы как краткий перерыв в череде унылых и сложных учебных будней. Для этого нужно, чтобы и сами взрослые показывали ему пример такого же отношения к своей работе, как бы это ни было порой сложно для них. Не стоит "программировать" ребенка своими словами и поведением на предчувствие тяжелых школьных испытаний и задавать ему отношение к учебе как неприятной унылой повинности.

Например, случайно оброненная в беседе между родителями фраза: "скоро снова эта невыносимая школьная каторга" способна серьезно демотивировать ребенка, произведя на него гнетущее впечатление и будучи воспринятой им далеко не как проходное замечание. То, что для вас было мимолетным замечанием, для него может оказаться важным месседжем, установкой.

Можно ли безболезненно распрощаться с летним безмятежным отдыхом? Детям не легче выходить из этого состояния?

Майя Душкина: Из счастливого и расслабленного отпуска тяжело выходить и взрослым, и детям. Чтобы выйти спокойно из этого состояния, нужно, не запугивая, напоминать ребенку, что "делу время (учебный год) - потехе час (летние каникулы)" и готовиться к окончанию летнего отдыха уже в процессе. Стоит растолковать упоенному каникулами ребенку, что посвящать все время только отдыху, пусть и познавательному, активному, увы, не получится, ведь лето лишь преддверие осени и нового напряженного учебного года. Нужно суметь объяснить ребенку, что нельзя утрачивать учебные навыки, а потому придется выполнять летние школьные задания, обращаться к учебникам и тетрадкам, то есть видеть дальнюю цель, а не жить одним моментом каникулярного удовольствия. Постарайтесь научить его умению никогда не забывать о будущем, предстоящих делах и испытаниях, распределять свое время и силы таким образом, чтобы даже во время отдыха понемногу готовиться к ним. Не стоит до последнего дня отдыхать вне своего привычного местообитания, а потом впопыхах в авральном режиме готовиться к 1 сентября - нужно дать ребенку время на вхождение в рабочий ритм, возвращение к обычной обстановке, имеющейся во время учебы. И лучше, чтобы времени на перестройку режима было достаточно, исходя из особенностей конкретного ребенка.