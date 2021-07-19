Кинотеатры обяжут предупреждать зрителей о рекламе перед сеансом

Кинотеатры будут обязаны начать показ фильма, даже если на сеанс пришел только один зритель. При этом каждый посетитель будет предупрежден: сколько по времени длится сеанс и - главное! - какова длительность рекламы перед началом собственно фильма.

Правительство России планирует утвердить правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Проект документа рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Сегодня многие кинотеатры перед началом сеанса крутят трейлеры будущих фильмов и рекламные ролики. На самом деле все это очень интересно, но у зрителя, скажем, застрявшего в пробке, часто возникает вопрос: если он опоздал на 10 минут, то уже поздно врываться в зал или до начальных титров дело еще не дошло?

В каждом кинозале свои порядки. Где-то рекламные заставки могут длиться минут двадцать, а где-то фильм начинается сразу, и зритель, задержавшийся из-за покупки попкорна, понимает, что зря понадеялся на рекламу.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект постановления правительства задает базовые рамки, на основе которых каждая компания будет утверждать свои правила посещения кинозала.

Однако такие локальные акты не могут выходить за установленные пределы, вводить дополнительные ограничения для зрителей и т.п. Общие условия для посетителей кинотеатров планируется утвердить постановлением правительства.

В частности, демонстраторы фильмов будут обязаны по требованию посетителя предоставить ему информацию о технических характеристиках кинозала (количество мест в кинозале, ширина экрана, формат звуковой системы кинозала, тип системы воспроизведения стереофильмов, тип проекционной системы (2К, 4К, IMAX и т.д.) и т.д. Так что ни один кассир не сможет увернуться от вопроса про размер экрана или тип проектора.

На официальных сайтах кинотеатров должны появиться рубрики отзывов. Мы сможем узнать не только то, что кинотеатр хочет рассказать о себе, но и то, что хотят о нем рассказать зрители, злые и не очень. Также, как сообщил Владимир Груздев, в случае возникновения претензий к кинотеатрам посетители смогут направить жалобы по электронной почте.

"Адреса электронной почты, а также порядок рассмотрения претензий должны быть размещены как на сайте компании, так и в зоне касс кинотеатра", - пояснил председатель правления АЮР.

По его словам, администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма. Информация об этом должна быть размещена возле касс кинотеатра.

"Услуга по показу объявленного в программе фильма должна быть оказана независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей. Даже если придет один человек, нельзя отменять показ", подчеркнул Владимир Груздев.

Сегодня люди, особенно молодые, все чаще смотрят фильмы в интернете. Но это не значит, что старые добрые кинотеатры уходят в прошлое. Есть большая разница, смотреть ли фильм на большом экране или дома, скажем, на компьютере. Даже самый большой телевизор не дает того же впечатления, что получаешь в кинозале. Потому поход в кинотеатр в наше время становится скорее маленьким личным праздником. А кинозалы должны создавать соответствующую атмосферу.

Кинотеатры будут вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок, курение электронных сигарет и появление в грязной одежде

Кстати, кинотеатры будут вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок, курение электронных сигарет и появление в грязной одежде.