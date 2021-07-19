Китайские ученые заявили о естественном происхождении коронавируса

Ученые из Китая заявили, что коронавирус возник в природе, а не в лаборатории. В качестве доказательств они привели теорию эволюции.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Science China Life Sciences, исследование провели более 20 китайских ученых, а также британский специалист, работающая в КНР. В результате научная группа пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Вероятно, это произошло в течение длительного периода, вирус эволюционировал, но пока неясно, как именно это случилось.

"SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории", - утверждают ученые, отмечая, что утверждения о "неприродном происхождении" коронавируса - весьма спорные. Как считают авторы статьи, пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека, продуктивнее исследовать вероятность возникновения вируса в естественных условиях.

Напомним, в мартовском докладе ВОЗ о визите международной группы экспертов в город Ухань говорится, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна", и что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Не исключено проникновение вируса в человеческую среду через охлажденные продукты.