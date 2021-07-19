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19.07.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Когда спрос на нефть в мире вернется на прежний уровень

ОПЕК+ готовится к сильному росту спроса на нефть
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Участники ОПЕК+ ожидают, что спрос на нефть в мире достигнет доковидного уровня в 2022 году, и, по-видимому, даже рассчитывают на его превышение. Рынок пока не разделяет оптимизм альянса, решение выходить из режима сокращения добычи нефти остановило поступательное движение котировок вверх, сбив их ближе к уровню 70 долларов за баррель.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Прошлые решения ОПЕК+ неизменно приводили к росту цен, но в этот раз альянс согласовал не только снижение объемов сокращения до нуля, но и фактически объявил о возможном наращивании добычи после этого.

Фото: AP Photo
ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+ сказал, что мировой нефтяной рынок восстанавливается и сейчас на нем наблюдается дефицит предложения. По словам Новака, рост производства нефти позволит России в 2021-2022 годах получить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей.

Альянс будет ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки (доля России - около 100 тысяч баррелей в сутки). Учитывая объем снижения производства - 5,8 млн баррелей в день, участники сделки выйдут из сокращения к концу сентября 2022 года.

Принятая стратегия выгодна для нашего топливного рынка. Рост добычи позволит повысить экспорт нефти и нефтепродуктов, не снижая внутренние отгрузки. А некоторая корректировка вниз цен на нефть на фоне возможного укрепления рубля повысит рентабельность нефтепереработки и розничной торговли бензином.

Кроме того, постепенное наращивание производства соответствует техническим ограничениям нефтедобычи в России. Проще всего увеличивать производство нефти на Ближнем Востоке, а в России на это нужно несколько месяцев.

И все же, несмотря на сдержанность последних решений ОПЕК+, в них есть дополнительные риски. С мая 2022 года повысятся базовые значения добычи, от которых сейчас отсчитывается объем сокращения для каждой страны. Для России и Саудовской Аравии уровень повысился на 500 тысяч баррелей в сутки, для ОАЭ - на 330 тысяч, для Ирака и Кувейта - на 150 тысяч баррелей. На эти объемы с небольшим минусом с мая перечисленные страны смогут увеличить производство. Почти 1,5 млн баррелей в сутки дополнительной нефти в случае не самой лучшей ситуации на рынке могут сильно надавить на котировки.

Фото: istock
Цена на уголь в Европе выросла до максимума с конца 2010 года

Но сделка продлена до конца 2022 года, и это является обнадеживающим фактором, поскольку рост добычи будет не стихийным, а организованным. Кроме того, новые базовые уровни - это возможность заранее согласовать условия долгосрочного продления сделки и сигнал о необходимости увеличения инвестиций в отрасль, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Изначально с базой расчета были не согласны только в ОАЭ. По мнению аналитика "Финам" Анны Зайцевой, повышение базы сразу для пяти лидеров ОПЕК+ стало компромиссным решением. Примечательно, что базовые уровни добычи для крупнейших пяти участников сделки были установлены выше значений 2019 года. Есть некоторая опасность, что это повлияет на дисциплину внутри сделки, ведь более мелкие участники никаких преференций не получили, но с учетом высокого уровня исполнения предыдущих обязательств это вряд ли окажет существенное влияние на совокупные объемы добычи в странах альянса, считает Зайцева.

ОПЕК+ нужно реагировать на меняющиеся условия и уже не сокращать, а наращивать добычу

"К концу года спрос может вырасти на 2-3 млн баррелей в сутки, а во второй половине 2022 года превысить докризисные уровни", - говорит директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова. ОПЕК+ необходимо реагировать на меняющиеся рыночные условия и уже не сокращать, а резко наращивать добычу, считает она. Логично, что уровни отсчета квот поменяли для стран, возможности которых по приросту производства являются наибольшими в текущих рыночных условиях, считает она.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК

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