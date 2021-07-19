КС РФ упростил процедуру взыскания судебных расходов с госорганов

Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя изменить процедуру возмещения судебных расходов, присужденных в связи с признанием незаконными действий или бездействия госорганов. До последнего времени, если у ответчика отсутствует лицевой счет в органах Федерального казначейства, исполнение решения суда было невозможно.

Москвич Юрий Рейнхиммель в 2017 году обжаловал через суд действия столичного межмуниципального отдела МВД России "Коммунарский" и выиграл дело. Однако взыскать полагающееся ему возмещение судебных расходов на оплату представителя - 15 тысяч рублей - так и не смог. Согласно статье 242.3 Бюджетного кодекса РФ, исполнительный лист необходимо было направить в орган Федерального казначейства (ФК), но у отдела полиции счета там нет - ему не положено иметь отдельный. В Управлении ФК заявителю разъяснили, что в подобном случае он может добиваться либо привлечения к субсидиарной ответственности МВД России, либо изменения способа и порядка исполнения судебного решения путем возложения соответствующей обязанности на получателя бюджетных средств - в данном случае УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам, поскольку "Коммунарский" входит в его структуру.

Желая избежать нового суда, сначала Юрий Рейнхиммель избрал второй путь, однако возникли новые бюрократические препоны. Суды сочли, что в подобном случае фактически ставится вопрос о замене ответчика, то есть об изменении решения суда, что на стадии исполнения решения не предусмотрено законом. Последующий иск к МВД России, Министерству финансов РФ, ГУ МВД России по Москве, УВД по ТиН АО также был отклонен: по мнению судьи, основания для наступления как субсидиарной, так и солидарной ответственности отсутствуют. Между тем, как напомнил заявитель, уже в постановлении КС от 2001 года было отдельно указано, что защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт своевременно не исполняется.

- Заявитель обращает внимание на проблему в самих правовых нормах и на их неконституционность в той части, в которой они не обеспечивают защиту права на исполнение судебного акта о денежном взыскании в ситуации отсутствия у государственного органа счетов в Федеральном казначействе, - указано в жалобе.

По мнению Юрия Рейнхиммеля, в его ситуации оказываются нарушены сразу несколько статей Конституции РФ, в том числе статья 45, которая гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ, и статья 46, которая гарантирует судебную защиту. Судьи КС с этими доводами согласились - невозможность исполнения судебного решения о возмещении судебных расходов по причине отсутствия счета в федеральном казначействе противоречит Основному Закону страны, нарушает принцип равенства перед законом и судом. Кроме того, невозможность взыскать причитающиеся денежные средства нарушает право частной собственности.

Невозможность взыскать причитающиеся денежные средства нарушает право частной собственности

- Правоприменительная практика, вопреки принципу баланса публичных и частных интересов, в данной ситуации фактически требует от гражданина обратиться с требованием о пересмотре решения о возмещении судебных расходов по вновь открывшимся обстоятельствам, с привлечением надлежащего ответчика, имеющего лицевой счет в органах Федерального казначейства, - указал КС РФ. - Подобное требование приводит к дополнительным неоправданным расходам частного лица, а также неоправданному расходованию бюджетных средств на отправление правосудия.

Судьи КС также пришли к выводу, что в системе действующего правового регулирования гражданам "не гарантирована действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному решению, которым установлено нарушение его прав". Эта правовая лакуна должна быть устранена, соответствующее поручение дано федеральному законодателю. А вплоть до внесения необходимых изменений в Бюджетный кодекс РФ и связанные с ним в данной ситуации нормативные акты судам следует исходить "из необходимости изменения по заявлению взыскателя способа и порядка исполнения судебного акта путем привлечения к субсидиарной ответственности вышестоящего по отношению к должнику органа государственной власти, имеющего лицевой счет в органах Федерального казначейства.

Дело Юрия Рейнхиммеля подлежит пересмотру.