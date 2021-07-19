Лавров: Москва изучает возможность производства в Никарагуа одной из вакцин

Россия изучает возможность производства в Никарагуа одной из российских вакцин от коронавируса. С таким запросом пару месяцев назад к Москве обратились власти этой центральноамериканской страны. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Никарагуа Денисом Мокадой Колиндресом.

"В свое время никарагуанское руководство, где-то пару месяцев назад, обратилось с предложением наладить производство "КовиВак" - вакцины центра Чумакова - на базе нашего совместного предприятия "Мечников", - отметил глава МИД. По его словам, Москва изучает это обращение, однако на пути его реализации есть несколько сложностей.

Так, данное предприятие специализируется на производстве вакцин от гриппа, и его мощности полностью загружены. Препараты поставляются на рынок не только Никарагуа, но и Венесуэлы, Кубы, Эквадора. К тому же "производственные мощности центра Чумакова пока не очень значительны", и в России "спрос на эту вакцину пока еще полностью не удовлетворен", обратил внимание Лавров.

"С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком "за", - подчеркнул министр.

Лавров также напомнил, что Россия уже отправила Накарагуа порядка 300 тысяч доз вакцины от коронавируса: Манагуа одной из первых зарегистрировала "Спутник V". В настоящее время согласуются сроки поставок примерно такого же количества препарата. "Завершение этих поставок является нашим безусловным приоритетом", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.