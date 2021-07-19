Льготная ипотека для ИЖС может быть запущена до конца года

Владимир Путин обсудил запуск в России льготной ипотеки для индивидуального жилищного строительства. Президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратился с вопросом к вице-премьеру Марату Хуснуллину о том, как обстоят дела с запуском льготного кредитования для индивидуального жилищного строительства. "До конца года сделаем?", - поинтересовался глава государства. Хуснуллин ответил, что этот вопрос подробно обсуждался с Центробанком.

"Там как раз задача быстро межевать участки, оценить их, сделать залоговыми и распространить ипотеку в том числе и нашу льготу на индивидуальное жилье", - рассказал он президенту. По его словам, пакет документов подготовлен, и уже до конца года проект может быть запущен.

"Я рассчитываю как раз на то, что до конца года вы вместе с Центральным банком это отработаете и с регионами", - поручил президент.