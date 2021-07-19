Людмила Чурсина: Cо славой нужно жить в соседней комнате

При имени Людмилы Чурсиной нередко вспоминают ее роковую героиню Анфису из "Угрюм-реки". И новый сериал, и новая актриса в той же роли этому совсем не мешают. Хотя, конечно, у Людмилы Чурсиной немало блестящих ролей и в кино, и в театре. Образ самой актрисы стал для зрителей давно олицетворением настоящей женской красоты и настоящего русского характера.

В год ковидной пандемии вспоминали и про то, что почти полвека назад в фильме "Открытая книга" по роману Каверина она сыграла микробиолога Татьяну Власенкову, создавшую пенициллин, спасший тысячи жизней в войну. Она на это улыбается: в кино всегда найдется что-нибудь похожее на жизнь, которой зрители живут сегодня. И уверяет, что всегда побаивалась положительных героинь: какие-то они все однобокие… Об этом "РГ" и побеседовала с Людмилой Чурсиной.

Вашими героинями часто становились сильные и рациональные женщины - Власенкова в "Открытой книге", Анфиса в "Угрюм-реке", Марфа в "Журавушке"... А сами вы такая же?

Людмила Чурсина: Будь я рациональной, я прожила бы другую жизнь. У меня всегда превалировало чувство - мне ближе, скорее, Олеся…

Вашей героине фильма по повести Куприна "Олеся" зрители в семидесятых очень сочувствовали. В этой истории было много колдовства и страсти, и человеческой злобы. Вы ведь тогда были уже знаменитой, любимой - у вас уже была актерская слава…

Людмила Чурсина побаивается положительных героинь: какие-то они все однобокие

Людмила Чурсина: К счастью, я всегда понимала, что со славой надо жить в соседней комнате: с ней трудно расставаться. Сегодня в славе - завтра забыт. Даже актеру в возрасте, чтобы зрители считались с его прошлым, надо стараться время от времени, ненавязчиво, появляться на экране.

Но вам-то жаловаться грех. Ваша фильмография все пополняется. Какие роли предлагают сегодня?

Людмила Чурсина: Среди сценариев не много таких, из которых можно было бы сделать что-то интересное. В основном - "разлюбил-изменил". Даже просто о чувствах людей говорится все меньше. Но терять профессию не хочется, потому и соглашаешься, пытаешься выбирать из чего-то, чтоб было хотя бы ясно, про что играть. Зерно, которое можно взрастить, как в случае с той же профессором Власенковой… Так что мои основные интересы давно переместились в театр.

Когда-то режиссер-постановщик Театра Российской армии Александр Бурдонский (увы, ушедший из жизни четыре года назад) назвал вас красивой, талантливой женщиной, с которой еще и разговаривать можно...

Людмила Чурсина: Да, мне выпало счастье учиться у такого мастера, как Александр Васильевич. С ним я репетировала все свои спектакли в нашем театре. Первым был "Идиот", последним - "Игра на клавишах души" по пьесе Нино Харатишвили.

И опять: героини из разных эпох, но каждая с незаурядной женской судьбой...

Людмила Чурсина: А между ними еще - "Дуэт для солистки", где я играю больную скрипачку, "Павел I", где я императрица Мария Федоровна… Сегодня в театре, кроме пьесы Нино, я занята в спектаклях "Элинор и ее мужчины" и "Осенняя история". Да, разные эпохи, судьбы. Главное для меня - всюду на первом плане человеческие чувства.

Однажды вы назвали себя пиковой дамой из нафталинового века. Почему вдруг?

Людмила Чурсина: Просто мне иногда кажется, что мои представления о жизни несколько устарели. А что касается "Пиковой дамы", то я еще надеюсь дождаться автора, который напишет по пушкинской трагедии пьесу, в которой я с удовольствием сыграю графиню. В этом сюжете мне всегда была интересна интрига "Герман и деньги" - на что можно пойти ради денег. Через что можно переступить - ради себя, любимого. Сегодня же столько примеров, когда ради денег люди готовы на что угодно, на все. Богатство - это серьезное испытание. И отнюдь не всегда в богатстве счастье.

В вашей жизни, кажется, испытаний хватало - и не только испытаний славой?

Людмила Чурсина: Знаете, когда-то в школе, чтобы сделать маме подарок на 8 марта, я тайком работала на кирпичном заводе, стоя по 6 часов по колено в воде. Потом в жизни были моменты достатка, славы - но это совсем не только путь по ковровым дорожкам с букетами и аплодисментами. Я, кстати, никогда не любила помпезные выходы. Как говорят англичане, сыграл короля - и исчезни. Чтобы не разочаровать зрителя. Ведь ты, на самом деле, не король, а обычный человек.

Вы говорите, не в богатстве счастье. А в чем, по-вашему?

Людмила Чурсина: Счастье - когда есть работа, любимое дело, два-три близких человека рядом, и все вокруг более-менее спокойно.

P.S. "Российская газета" поздравляет замечательную Людмилу Чурсину с юбилеем.

Справка "РГ"

Людмила Чурсина родилась в семье военного. Поехала в Москву поступать в авиационный институт, но поступила в театральное училище имени Щукина. Лев Кулиджанов снял ее в маленькой роли в фильме "Когда деревья были большими". Высокую, статную Чурсину заметили. После роли крепкой казачки в картине будущего мужа Владимира Фетина "Донская повесть" по Шолохову стала одной из лучших актрис года. Снялась у Фетина в "Виринее". Фильм "Журавушка" Николая Москаленко в 1968-м принес актрисе приз фестиваля в Сан-Себастьяне. Кроме Анфисы из "Угрюм-реки", была Екатериной I в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и знойной испанкой в "Гойя, или Тяжкий путь познания"…

Что говорят о Чурсиной коллеги

Даниил Спиваковский, Заслуженный артист РФ:

- Во-первых, Чурсина - женщина мирового уровня красоты, американские, итальянские, французские героини стоят на одной линии с ней. Во-вторых, это человек сильный, жизнерадостный, трудоспособный и полный энергии отнюдь не на 80 лет.

Помню, Людмила Алексеевна, Ольга Владимировна Волкова, Нина Ивановна Дробышева и я снимались вместе в картине "Дом на Английской набережной", рассказывающей историю жизни трех женщин, прошедших войну и лагеря. Я там играл молодого человека и его же, но уже стариком. Загримированный под старика, я подсаживался к ним и говорил дребезжащим голоском, обращаясь к ровесницам моей мамы: "Ну что, девочки мои, как поживаете?" Чурсина в ответ на это ободряюще похлопывала меня по плечу…

Евгений Князев, ректор Театрального института им. Щукина, народный артист РФ:

- Я оборачиваюсь к временам юности и вижу божественной красоты актрису и внешне и внутренне. Она всю жизнь жила и живет только своим трудом, не вырывая себе лишнего куска, никаких преференций от жизни не жаждет, и никогда не жаждала. И очень плодотворно работает.

Несколько лет назад, посмотрев мои спектакли в Вахтанговском, она пригласила меня в постановку "Супруги Каренины", в которой до этого много лет играла с другим актером, ныне ушедшим. В постановке оставлена только линии Анны и Каренина, стоят пюпитры, в микрофоны читается текст Толстого - и выходит тонкая история о непростых отношениях мужчины и женщины. И мы уже несколько лет играем эту работу, в которой залог успеха - фамилия Чурсиной. Кстати, выпускницы "Щуки", где я ректор.