Мантуров рассказал о новых самолетах, ситуации в автопроме и углеродном следе

Во вторник, 20 июля, в Жуковском стартует авиасалон МАКС-2021. О главных премьерах выставки, а также о поддержке авиастроения, льготном автокредитовании и "зеленой" металлургии "РГ" рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На фоне отмены авиасалонов в Фарнборо и Ле Бурже у МАКС-2021 есть шанс стать уникальным мероприятием. Ваши ожидания от него?

Денис Мантуров: Само его проведение - это уже своего рода мировой эксклюзив. К нам приедут многие зарубежные коллеги - ждем гостей из 56 стран. Страной-партнером станет Казахстан. Помимо нашего сотрудничества по Ми-8 (в Казахстане собирают гражданские вертолеты Ми-8АМТ и Ми171Е. - "РГ") мы пригласили их участвовать в проекте легкого многоцелевого самолета "Байкал", который придет на смену Ан-2.

На МАКС-2021 состоится показ лайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14, а когда уже люди на нем полетят?

Денис Мантуров: 7 июля опытный самолет МС-21-310, оснащенный двигателями ПД-14, после покраски перелетел из Ульяновска в Жуковский. Здесь самолет продолжит испытания. Когда они закончатся, начнутся полеты по программе сертификации. Российский сертификат на версию с российскими двигателями планируется получить в 2023 году (обращаю внимание, сертификация МС-21-300 с импортными двигателями по-прежнему планируется на следующий год), и это позволит начать поставки самолета авиакомпаниям и, соответственно, пассажироперевозки.

Доля российских комплектующих в самолете МС-21-310 с двигателем ПД-14 составляет 70%. Фото: Александр Корольков

Когда пройдет первый полет самолета "Байкал"?

Денис Мантуров: На авиасалоне будет представлен опытный образец "Байкала", а во второй половине этого года начнутся его летные испытания. В серию "Байкал" пойдет с 2023 года. Тогда пассажиры местных авиалиний от Архангельска до Петропавловска-Камчатского смогут оценить его по достоинству.

При производстве "Байкала" использованы композиты или алюминиевые сплавы? Это будут российские материалы?

Денис Мантуров: "Байкал" почти полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих. Но на 100% российским он станет, когда мы сертифицируем для него турбовинтовой двигатель ВК-800СМ - в 2023 году.

"Байкал" - это наш летающий "внедорожник", рабочая лошадка для местных авиалиний.

Его можно ремонтировать в полевых условиях и хранить вне ангаров при температуре от -50 до +50, поэтому он имеет традиционную алюминиевую конструкцию планера. Но российские композитные материалы в нем тоже использованы. Кстати, российская отрасль производства композитов, в том числе тех, которые используются в авиации, сейчас развивается динамично - ежегодный прирост выпуска продукции достигает 8%.

"Байкал" - это наша рабочая лошадка для местных авиалиний. Его можно ремонтировать в полевых условиях

Насколько вообще наши самолеты отечественные с точки зрения импортозамещения?

Денис Мантуров: Доля российских комплектующих в самолете МС-21-300 с зарубежными двигателями в стоимостном выражении сегодня около 50%, с отечественным двигателем ПД-14 - 70%. Интеграторы ключевых систем самолета, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования, и разработчики программного обеспечения - это уже российские компании. Головные поставщики комплексной системы управления, системы измерения воздушных сигналов, шасси, системы кондиционирования - тоже наши. Мы будем продолжать программу импортозамещения, чтобы у нас было две версии МС-21 - для внутреннего рынка с российской компонентной базой и для внешних рынков с опциональными иностранными составляющими.

SSJ-100 по стоимости пока на 80% состоит из зарубежных компонентов. В новой версии Superjet New, работу над которой мы завершаем в 2024 году, уже совсем другая пропорция - 70% и в дальнейшем 90% российских составляющих. Сейчас ведется строительство опытного самолета.

Самолет Ил-114-300 изначально разрабатывается на российской компонентной базе. Потребность в самолетах такого типа до 2030 года оценивается в сотни воздушных судов. Если авиапромышленность сможет наладить ритмичный выпуск 50-80 самолетов этого класса в год, то это будет хороший результат.

Ожидается, что на МАКС-2021 президент проведет совещание по развитию гражданской авиации. Какие меры поддержки может получить отрасль в этом году?

Денис Мантуров: Еще в прошлом году президент поручил нам разработать программу, которая обеспечит гражданский госзаказ на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. Ее проект уже подготовлен, его обсуждение станет одной из основных тем совещания.

Как вы знаете, Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) ранее уже были закрыты токсичные кредиты. Было принято целевое решение по SSJ-100 на приобретение 59 самолетов под госгарантии с компенсацией процентных ставок по кредитам лизинга послепродажного обслуживания, в том числе на стартовых продажах. Мы рассчитываем на аналогичную поддержку МС-21, Ил-114-300 и вертолетной техники, которая выходит на рынок. Например, Ми-38, новых моделей Ми-8, "Ансат", Ка-62. Эти вопросы также будут обсуждаться на предстоящем совещании.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина

Про автопром

Правительство решило свернуть программу льготного автокредитования?

Денис Мантуров: Раньше в интервью неоднократно приходилось отвечать на вопрос: "Когда российский рынок перестанет нуждаться в постоянной подпитке спроса бюджетными средствами?". Сейчас мы пока отслеживаем ситуацию и исходим из спроса, который демонстрирует рынок. Искусственно стимулировать продажи, когда они и так находятся на существенном подъеме, довольно странно. Рациональнее использовать этот инструмент на снижающемся или стагнирующем рынке.

Когда может быть принято решение о возобновлении программы?

Денис Мантуров: Сложно прогнозировать, это зависит от конъюнктуры рынка. Если будет такая тенденция, как сегодня, то не скоро. Но если рынок начнет демонстрировать стагнацию, мы тут же включим механизм поддержки. Сейчас на рынке повышенный спрос на автомобили, продажи превышают показатели "доковидного" 2019 года. Российские производители, думаю, рассчитывают на то, чтобы эта ситуация продлилась подольше.

Как изменятся в следующем году льготные программы для покупки автомобилей?

Денис Мантуров: По-прежнему программой смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин. Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные. Это в соответствии с Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую мы разработали и внесли в правительство совместно с минэкономразвития.

Минпромторг намерен распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования с 2022 года на низкоуглеродный транспорт

Будут еще какие-то меры поддержки для экотранспорта?

Денис Мантуров: Для производителей низкоуглеродного транспорта уже предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. КАМАЗ уже в этом году при нашей поддержке запланировал создание опытного образца автобуса на водороде. В этом году будет запущена программа поддержки производителей автокомпонентов с компенсацией 30-40% затрат на реализацию проекта. В ней смогут участвовать производители водородных топливных элементов, батарей, электромотора, силовой электроники, систем управления.

Планируется вводить ограничения на машины с двигателем внутреннего сгорания, как в ЕС?

Денис Мантуров: Нет, мы не будем использовать запреты, а будем стимулировать покупку экотранспорта и расширять инфраструктуру под него, как уже делали раньше. Вы знаете, программа по поддержке использования транспорта на компримированном природном газе запущена в 2014 году. И если раньше, например, по ней компенсировали 25%, то сейчас уже 10%. Покупателю стало выгодно приобретать эти машины и без такой существенной компенсации, поэтому в дальнейшем этот вид поддержки трансформируется в лизинговую субсидию.

Доля электромобилей к 2030 году должна вырасти до 10% от производства. За счет чего, если образцов легковых электромобилей раз и обчелся?

Денис Мантуров: Электрокаров на самом деле больше. Это не только Zetta и "Кама", названия которых на слуху. Компания Evocargo разработала электромобиль для перевозки грузов до 1,5 тонны с системами автопилотирования и высоким уровнем автономности. В III квартале этого года его оснастят энергетической установкой на основе топливных элементов. Кроме того, в 2022 году запланирована разработка серийной электроверсии магистрального тягача грузоподъемностью до 33 тонн. Компания SberAutoTech (Сбербанк) уже представила прототип полностью автономного электрокара. Ранее свои электромобили представляли АвтоВАЗ и "Группа ГАЗ".

Это образцы, когда начнется серийная сборка?

Денис Мантуров: Сложно говорить по количеству и годам. Могу лишь сказать, что у каждой из компаний - SOLLERS УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ - планы такие есть. Легковой электрический транспорт для нас пока все еще экзотика, но этот и следующий годы будут показательными, исходя из реализации планов наших автопроизводителей.

АвтоВАЗ объявил о новой ценовой политике - народная марка станет дорогой, правильно ли это, на ваш взгляд?

Денис Мантуров: Это не значит, что он переходит в дорогой сегмент, иначе он потеряет свою привлекательность и основного потребителя. Сохранение лидерства в "социальном" сегменте стратегически важно для АвтоВАЗа. Но тот, кто уже пользуется этим брендом, по мере изменения своих возможностей, сможет купить более комфортный автомобиль той же марки. Диверсификация означает, что компания развивается, ищет новые рынки и потребителей. Это очень важно, учитывая высокий уровень конкуренции на нашем авторынке.

На сколько произведенные в РФ автомобили состоят из импортных компонентов?

Денис Мантуров: Уровень локализации в отрасли высокий, более 80% реализованных на рынке автомобилей произведены в России. У каждого производителя разная степень локализации. Мы считаем ее в баллах. Среди легковых автомобилей больше всего баллов у АвтоВАЗа, различные модификации моделей LADA 4x4, LADA GRANTA, LADA XRAY находятся в диапазоне от 3,5 тысячи до 4,6 тысячи баллов. Продукция брендов Volkswagen, Hyundai, KIA, Nissan, Renault набирает от 1,5 тысячи до 2,1 тысячи баллов. Все автопроизводители соответствуют тем требованиям, которые мы закладывали в соглашение о потребительских ценах.

Когда уже удастся решить вопрос с дефицитом автокомпонентов?

Денис Мантуров: Нехватку микрочипов, которые используются в различных электронных системах автомобиля - от мультимедиа до блоков управления, - испытывает весь мировой автопром, а не только наш. Благодаря грамотному перераспределению дефицитных компонентов их нехватка сегодня меньше затрагивает наиболее популярные и востребованные в России модели. Как такового дефицита автомобилей на рынке нет - есть повышенный спрос на наиболее покупаемые, их может не быть в нужной комплектации и придется подождать.

Про углеродный след

Как уплата трансграничного углеродного налога повлияет на промпредприятия? Они разорятся? Проиграют международную конкуренцию?

Денис Мантуров: О разорении речи, конечно, нет. Но как пройдет переход на зеленую экономику, до конца не определились и не договорились между собой в самой Европе. Речь идет не столько о выбросах СО2 и снижении углеродного следа, сколько о переходе на новый технологический уклад. Это как металлургия переходила от мартеновских печей к домне - процесс занял около ста лет до момента закрытия последней печи. Переход на новый уклад, думаю, займет меньшее время - 25-30 лет.

Мы активно взаимодействуем с европейскими партнерами для гармонизации подходов так, чтобы наши экологические повестки и требования были синхронизированы. Это нужно для того, чтобы налоги оставались в стране и шли на модернизацию наших предприятий, в том числе на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), на снижение выбросов СО2 и переход на активное использование водорода. Такая повестка переговоров с нашими западными партнерами.

Речь идет о введении международных сертификатов, позволяющих не платить "углеродный налог" в ЕС, если компания уплатила его в России?

Денис Мантуров: Мы стараемся добиться именно этого решения. Пока время есть - процесс начнется с 2026 года, а переходный период с 2023-го, - но его не так много. Нашим экспортерам нужно успеть адаптироваться к тем требованиям, которые будут введены в ЕС. Этим занимается несколько рабочих групп в правительстве, в том числе рабочая группа по реальному сектору.

Мы уже давно задали экологический трек для реального сектора и постоянно ужесточаем требования по применению НДТ, в том числе с точки зрения экологичности. До 2024 года им должны будут соответствовать более 7,5 тысячи предприятий. Мы, со своей стороны, окажем содействие бизнесу, в том числе подставим при необходимости финансовое плечо.

2 миллиарда долларов могут составить ежегодные дополнительные расходы экспортеров от введения транснационального углеродного регулирования, по расчетам Аналитического центра устойчивого развития промышленности при минпромторге

Так кто у нас самый незеленый с точки зрения зеленой экономики?

Денис Мантуров: Не буду говорить, кто зеленее, но сильнее других подвержены рискам от введения углеродного налога металлурги. При этом, если сравнивать их с другими отраслями, которые обеспечивают максимальный углеродный след, то наша металлургия является одной из самых современных в мире и соответствует всем европейским экологическим требованиям. За последние шесть лет металлурги вложили в модернизацию 2,6 трлн рублей. Ежегодный уровень инвестиций в отрасли более 400 млрд рублей. В прошлом году инвестиции в основные фонды составили 536 млрд, причем в черной металлургии это были рекордные 279 млрд рублей. Большая часть средств направлена на обеспечение мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. По типу производства растет доля энергоэффективной электростали (32%) и конвертерной стали (67%), доля мартеновской стали упала до 1%. В перспективе возможен перевод установок по восстановлению железа на водород, что сделает процесс еще более экологичным.

В арсенале промышленности есть и прорывные технологии, которые пока не включены в перечень НДТ, но имеют все шансы туда попасть после выхода на производство. В этом году начались тестовые поставки алюминия, произведенного РУСАЛом по технологии инертного анода, с самым низким в мире углеродным следом. При таком способе производства классические углеродные аноды заменяются на несгораемые материалы - керамику или сплавы, это кардинально снижает выбросы парниковых газов. При этом в процессе производства выделяется кислород. Один электролизер, работающий по технологии инертного анода, может производить столько же кислорода, как 70 гектаров леса.

Про деньги

Какие решения приняты по поводу налоговых изъятий у металлургов?

Денис Мантуров: Дополнительные налоги пока не рассматриваются. Надеюсь, что и пошлина будет временным явлением - до конца этого года. Это было не лучшим решением, но из тех, которые рассматривались - минимально влияющим на эффективность самих компаний. К тому же этот вариант является компромиссным и позволяет "донастраивать" механизм. Минэкономразвития рассматривает ряд изъятий. Например, чугун - горячебрикетированное железо, но попал в ту же категорию, что и прокат. Для него ставка пошлины 15%, но не менее 115 долларов за тонну, по сути, - запретительная. Принято решение о ее снижении до 54 долларов, оно уже внесено в правительство.

Практически ни одна крупная частная промышленная компания не зарегистрирована в России, минфин пересматривает налоговые соглашения с офшорными гаванями, поднимает ставку налога на вывод прибыли за рубеж, выживет ли промышленность?

Денис Мантуров: Зарубежная регистрация мало влияет на прибыльность бизнеса, так как уменьшенный налог платится уже на прибыль. Поэтому это точно не вопрос выживаемости промышленности. Это скорее про дивиденды, которые могут снизиться, а также вопрос инвестиционной привлекательности для акционеров.

Темой последних месяцев стал рост цен на сахар, масло, яйца, морковь, бананы… Планируется ли регулировать цены на какие-либо товары?

Денис Мантуров: На бананы точно регулировать не будем, мы их не выращиваем, так же как кофе, какао и другие экзотические продукты. Решения, принятые в прошлом году, стали экстренными мерами, увлекаться этим точно не нужно. Минпромторг старается максимально использовать рыночные механизмы, поскольку сплошное государственное регулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли.

Премьеры МАКС-2021

- Опытный образец самолета ЛМС "Байкал"

- Самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14

- Турбовинтовой самолет Ил-114-300

- Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В

- Ударный вертолет Ми-28НМ

- Сверхлегкий самолет "Сигма-4Э" с электрической силовой установкой

- Гибридная силовая установка, установленная на летающей лаборатории Як-40ЛЛ

- Проект самолета укороченного взлета-посадки "Партизан"