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Текст:   Марина Трубилина 
19:25 19.07.2021

Механизм поддержки застройщиков будет запущен до конца месяца

Механизм поддержки застройщиков в условиях подорожания строительства разрабатывается в правительстве. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Этот вопрос серьезно обсуждался, механизм готов, уже издан ряд необходимых приказов Минстроя, рассказал вице-премьер. Сейчас схема выверяется с Минфином. "Прямо до конца июля запустим. Иначе мы действительно можем потерять ряд компаний и темпы развития страны в части строительства", - сказал вице-премьер.

Вопрос о поддержке строителей был поднят на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Подорожание строительства может стать проблемой для отдельных компаний, необходимо не допустить банкротств и увеличения числа долгостроев, отметил президент РФ Владимир Путин.

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