МЭР готово к консультациям с ЕС по спору в ВТО о закупках госкомпаний

Минэкономразвития готово убедить ЕС, что правила госзакупок в России не нарушают норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

"Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации", - сказала Майорова.

Ранее в понедельник Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг от европейских компаний.