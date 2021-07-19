Минобороны просит приступить к поставкам ударного беспилотника "Охотник"

Министерство обороны попросило у предприятий, задействованных в производстве тяжелого ударного беспилотника "Охотник", ускорить его испытания. Как рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов, сейчас прорабатываются детали и сроки поставки "Охотника". "Сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Борисов", - сказал Смирнов и интервью РИА Новости.

Он отметил, что промышленность уже работает над реализацией этого вопроса.

Как ранее сообщала "РГ", тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" создан в ОКБ Сухого с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57. Сейчас ведутся испытания "Охотника" в Новосибирске.