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19.07.2021 13:49
Рубрика: Экономика

Минпромторг потребует снижения цен на овощи в магазинах

Текст: Александр Проценко

Минпромторг России будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены магазинов. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали", - сказал Евтухов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что розничные цены на продовольствие растут из-за жадности не только отдельных производителей, но и торговых сетей. "Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего, на социально значимые товары", - пояснил глава правительства. Он добавил, что производители, конечно, могут зарабатывать на экспорте, "но не в ущерб интересам российских покупателей".

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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