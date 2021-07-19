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19.07.2021 23:30
Рубрика: Экономика

Минтруд рассчитал тарифы возмещения при несчастных случаях

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд разработал проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование ‎от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Документ проходит общественное обсуждение.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"При расчете расходов на единовременные страховые выплаты учтены максимальные размеры, из которых исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованному в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (с 01 января 2022 года - 108 600,52 рублей; с 01 февраля 2022 года - 113 270,34 рублей; c 01 февраля 2023 года - 117 801,15 рубль и с 01 февраля 2024 года -122 513,20 рублей), а также размер единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного (в 2022 - 2024 годах - 1 млн. рублей)", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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При этом поясняется, что ежегодно размер страховых выплат индексируется. Это происходит с 1 февраля. Размер выплат повышается на размер инфляции за прошлый год. Так, по прогнозу, с 1 февраля страховые выплаты за травматизм на производстве вырастут в 2022 году на 1,043 (по уровню инфляции 2021 года), в 2023 году - на 1,04 (по 2022 году), в 2024 году т- на 1,04 (по 2023 году).

Ранее во ВНИИ труда рассказали "Российской газете" о наиболее распространенных случаях производственного травматизма.

Например, в 2019 году на российских предприятиях произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Это на 4,2% меньше, чем годом ранее. За год на производстве в результате несчастных случаев погибли 1 613 человек (в 2018 году было 1 698 погибших).

Главные причины несчастных случаев на производстве - неудовлетворительная организация работ и так называемый человеческий фактор. В частности, в 2019 году из-за неудовлетворительной организации работ произошел почти каждый третий несчастный случай (31,6% от общего количества зарегистрированных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями), из-за нарушения правил дорожного движения - 11,2%, нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда - 10,2%.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд

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