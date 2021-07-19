Минтруд рассчитал тарифы возмещения при несчастных случаях

Минтруд разработал проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование ‎от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Документ проходит общественное обсуждение.

"При расчете расходов на единовременные страховые выплаты учтены максимальные размеры, из которых исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованному в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (с 01 января 2022 года - 108 600,52 рублей; с 01 февраля 2022 года - 113 270,34 рублей; c 01 февраля 2023 года - 117 801,15 рубль и с 01 февраля 2024 года -122 513,20 рублей), а также размер единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного (в 2022 - 2024 годах - 1 млн. рублей)", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

При этом поясняется, что ежегодно размер страховых выплат индексируется. Это происходит с 1 февраля. Размер выплат повышается на размер инфляции за прошлый год. Так, по прогнозу, с 1 февраля страховые выплаты за травматизм на производстве вырастут в 2022 году на 1,043 (по уровню инфляции 2021 года), в 2023 году - на 1,04 (по 2022 году), в 2024 году т- на 1,04 (по 2023 году).

Ранее во ВНИИ труда рассказали "Российской газете" о наиболее распространенных случаях производственного травматизма.

Например, в 2019 году на российских предприятиях произошло 5 860 несчастных случаев с тяжелыми и летальными последствиями. Это на 4,2% меньше, чем годом ранее. За год на производстве в результате несчастных случаев погибли 1 613 человек (в 2018 году было 1 698 погибших).

Главные причины несчастных случаев на производстве - неудовлетворительная организация работ и так называемый человеческий фактор. В частности, в 2019 году из-за неудовлетворительной организации работ произошел почти каждый третий несчастный случай (31,6% от общего количества зарегистрированных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями), из-за нарушения правил дорожного движения - 11,2%, нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда - 10,2%.