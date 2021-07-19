Мишустин: Авиабилеты по спецтарифу должны быть доступны семьям в августе

Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "В бюджете текущего года на это предусмотрели 1 миллиард 350 миллионов рублей", - напомнил он.

Всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города - от Калининграда до Южно-Сахалинска.

"Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить бабушек и дедушек в других городах", - сказал премьер на оперативном совещании со своими заместителями.

Министерству транспорта поручено быстрее провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы уже в августе семьи смогли использовать льготные тарифы.