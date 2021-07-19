Не совсем привычно встретят один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам верующие в национальных республиках. Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток.

С большими ограничениями Курбан-байрам отпразднуют в Дагестане. С 21 июня в республике в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом запрещены богослужения с присутствием людей в мечетях, церквях и синагогах. Муфтият Дагестана в преддверии праздника выступил со специальным обращением к верующим. В день Курбан-байрама люди обычно ходили в гости к друг другу, отведывали угощения с праздничных столов. Но пандемия внесла свои коррективы. "Мы решили не ходить в гости и не принимать у себя никого. Да, это не очень комфортно, но безопасность и здоровье окружающих сейчас важнее всего", - рассказал "РГ" махачкалинец Магомед Гаджиев.

Без массовых гуляний пройдет Курбан-байрам и в Чечне. Оперштаб по борьбе с коронавирусом ограничил до 50 процентов заполняемость мечетей. Кроме того, вход ограничен для лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса. К решению властей ограничить посещение мечетей верующие отнеслись с пониманием. Как рассказал "РГ" житель Грозного Аслан Садулаев, он вместе с сыном сделал прививку. Надеется, что в праздник удастся попасть на молитву. "В мечеть, а потом сразу домой. Мы всегда отмечаем Курбан-байрам в кругу семьи".

В Башкирии намазы и проповеди в честь одного из главных мусульманских праздников пройдут во всех 600 мечетях. Несмотря на то что они открыты, все же есть ограничения, продиктованные эпидемиологической ситуацией. Так, прихожанам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Специально для них проповедь будет транслироваться в интернете. В мечетях можно находиться не более ста верующим, которые должны соблюдать социальную дистанцию. На входе волонтеры измерят температуру, раздадут маски и антисептики.

Центральное событие Курбан-байрама - жертвоприношение. Если раньше в Уфе заклание животных проводили при каждой мечети, то теперь на отведенных площадках - в поселке Зинино и на территории бывшего Северного автовокзала. В остальных муниципалитетах для жертвоприношения также выделены отдельные места.

В большинстве регионов России мусульманский праздник пройдет с ограничениями

В отличие от прошлого карантинного года нынешний Курбан-байрам мусульмане Татарстана отпразднуют масштабно, но все же с некоторыми ограничениями. Утром верующие соберутся в мечетях на праздничный намаз. Однако внутри смогут находиться не более ста человек. Те, кто не поместился, будут молиться на улице с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Пожилым людям ДУМ РТ порекомендовало остаться дома. Для них организуют прямую трансляцию из Галеевской мечети.

В 4.30 начнется обряд жертвоприношения. В Казани будут работать 16 забойных цехов в специально отведенных местах. Благотворительный фонд раздаст 25 тонн жертвенного мяса нуждающимся семьям, социальным учреждениям. Будет действовать и система онлайн-заказов и доставки.

Вечером в Казани в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в честь праздника пройдет семейный фестиваль "Курбан Фест".