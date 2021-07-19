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19.07.2021 16:31
Рубрика: Культура

На кинофестивале "Новая женственность" покажут новинки и классику

Текст: Сусанна Альперина
С 20 по 27 июля 2021 года в кинотеатре "Художественный" при поддержке онлайн-кинотеатра KION пройдет кинофестиваль "Новая женственность". На нем можно будет посмотреть как кинофильмы, созданные режиссерами-женщинами и представленные на ведущих фестивалях мира в 2020-2021 годах, так и классику.
Кадр из фильма "Я создан для тебя". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Я создан для тебя". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Я создан для тебя". Фото: kinopoisk.ru

Всего на фестиваль "Новая женственность" отобраны 13 картин. Отборщик - программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин. После премьеры в рамках фестиваля фильмы "Я создан для тебя", "Цензор", "Красотка на взводе", "Маленькая мама" и "Удовольствие" выйдут в российский прокат. Остальные картины можно будет увидеть у нас на большом экране пока только на этом фестивале. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показами планируются короткие публичные диалоги с представительницами киноиндустрии.

Фото: Кадр из фильма предоставлен компанией ВОЛЬГА
Венецианский фестиваль откроется новым фильмом Альмодовара

Откроет фестиваль 20 июля лента Марии Шрадер "Я создан для тебя" с Дэном Стивенсом ("Аббатство Даунтон") в роли робота - романтическая комедия о том, может ли искусственный интеллект стать идеальным партнером. Исполнительница главной роли Марен Эггерт получила "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале 2021 года. В конкурсе Берлинале состоялась и премьера картины.

21 июля покажут хоррор "Цензор" на тему цензуры в кино и о тонкой грани между ужасами в жизни и на экране. В прокате фильм с 22 июля. Впервые этот фильм продемонстрировали в этом году на кинофестивале Sundance в США в январе этого года, где зрители проявили к ней большой интерес. Шведская лента режиссера Ниньи Тюберг "Удовольствие" - о положении женщин в современной порноиндустрии - также была показана на Sundance и стала одной из самых громких и обсуждаемых на фестивале.

Долгожданная премьера новой картины Селин Сьяммы - режиссера хита Каннского кинофестиваля "Портрет девушки в огне" - в программе "Новой женственности". Фильм называется "Маленькая мама". Он тоже приехал в Россию после Берлинале этого года.

Что еще в программе? Драма о двойной жизни, фоном для которой служат реалии современного Египта "Суад", французская история взросления "Бисер перед свиньями", венгерская мелодрама о завышенных ожиданиях в любви "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени" и социальная драма о перипетиях иммигрантской жизни на окраинах Лондона "Слушай". Полнометражный кинодебют режиссеров Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Фьюер "Надругательство" расскажет о женской ярости.

Отдельно стоит обратить внимание на документальный фильм "Женщины, создающие кино". Режиссер Марк Казинс использовал порядка тысячи фрагментов из фильмов пяти континентов, охватывающих несколько десятилетий. На фестивале будет показана первая часть, ленты рассказчицы в которой Тильда Суинтон, Джейн Фонда, Кира Муратова и другие выдающиеся деятельницы мирового кинематографа. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

В программу фестиваля вошел и фильм "Крылья" Ларисы Шепитько 1966 года. Он будет демонстрироваться с 35-мм пленки. Для показа на фестивале фильм предоставлен киноконцерном "Мосфильм".

Закроет фестиваль 27 июля российская премьера комедии "Красотка на взводе": размышление о необходимости сдерживать своих внутренних демонов и эффектное возвращение Кейт Бекинсейл ("Перл-Харбор", "Другой мир") к жанру экшн.

Полная программа фестиваля и билеты по ссылке.

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