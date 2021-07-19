На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 покажет, как безопасно "приводнить" воздушное судно.

Специалисты компании разработали систему аварийных баллонетов для многоцелевого вертолета Ка-226Т. Ее демонстрационный образец можно будет увидеть в экспозиции холдинга "Вертолеты России".

Система аварийных баллонетов предназначена для обеспечения безопасной вынужденной посадки на воду и сохранения плавучести и так называемой остойчивости вертолета в течение времени, необходимого для того, чтобы пассажиры и экипаж смогли покинуть летательный аппарат и занять места на спасательных плотах.

Система представляет собой комплект надувных резинотехнических конструкций, которые упакованы в контейнеры и закреплены с наружной стороны фюзеляжа вертолета.

"Габаритный макет системы успешно прошел испытания как в опытовом бассейне, так и на открытой воде. Теперь же предварительные испытания проходит опытный образец, завершить их мы планируем до конца 2021 года", - отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика".