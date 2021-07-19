На новую систему обращения с отходами перешли 82 региона

На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами уже перешли 82 российских региона, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на Совете по стратегическому развитию и проектам с участием президента Владимира Путина. По ее словам, новая схема предполагает наличие регионального оператора по обращению с отходами.

"На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами уже перешли 82 субъекта Российской Федерации, в которых работают 174 региональных оператора, - доложила вице-премьер. - Охват населения коммунальной услугой достиг 94%".

Без регионального оператора остаются три субъекта Федерации: Москва, Петербург и Хабаровский край, перечислила Виктория Абрамченко.

К 2030 году все твердые бытовые отходы должны попадать на сортировку, а объем их захоронения на полигонах сократиться вдвое.