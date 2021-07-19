На смартфонах Samsung сломался WhatsApp

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе мессенджера WhatsApp: они не могут отправлять через мессенджер файлы, сохраненные в памяти мобильного устройства.

Сбой проявляется при использовании режима Dual Messenger, позволяющего запускать одновременно две учетные записи Snapchat или WhatsApp на одном смартфоне, пишет SamMobile.

Помимо невозможности отправить сохраненные в памяти файлы, пользователи также жалуются на сбой при попытке открыть файлы, присланные через WhatsApp. В Samsung уже подтвердили наличие проблемы и сообщили, что работают над ее устранением.

В качестве временного решения компания советует использовать следующий способ: открывать приложение "Галерея" или "Мои файлы", выбрать нужный контент и "поделиться" им через системное меню.