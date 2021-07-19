Наводнение может отразиться на выборах в бундестаг

Наводнение в Германии, в результате которого как минимум 164 человека погибли, сотни ранены и пропали без вести, может наложить отпечаток на предвыборный расклад сил. Эксперты полагают, что стихия сыграет на руку правящему блоку партий ХДС/ХСС и, возможно, зеленым.

Профессор политологии Университета Дуйсбург-Эссен Ахим Геррес напоминает, что кандидат в премьеры от христианских демократов Армин Лашет возглавляет правительство оказавшейся во власти стихии федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Именно оно вместе с федеральным правительством оказывает поддержку пострадавшим от стихии.

В интервью местному изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung ученый напомнил, что победа в 2002 году после наводнения на Эльбе правящей социал-демократической партии во главе с канцлером Герхардом Шредером ясно показала эффект такой экстренной помощи. "Там, куда направлялось больше всего федеральных средств, число голосов за СДПГ на выборах было особенно высоким", - утверждает Геррес.

"Когда в пострадавшие населенные пункты в земле Северный Рейн - Вестфалия поступают десятки миллионов евро, и каждый житель знает кого-то, кому власти так или иначе помогли, избиратели запомнят это как минимум на несколько месяцев", - считает он. Казалось бы, тень этой помощи может упасть и на партнеров по правящей коалиции - социал-демократическую партию, но она, по словам Герреса, вряд ли догонит ХДС/ХСС.

"Наши исследования последствий финансового кризиса 2008 года, а также общественных настроений во время пандемии коронавируса показывают, что на меньшего партнера по коалиции возлагается меньшая ответственность, и хотя он также может получить дополнительные очки, но значительно меньше", - пояснил он.

Наводнение сыграет на руку лидирующей пока партии ХДС/ХСС

Что касается зеленых, то они смогут извлечь выгоду из своего внимания к проблемам изменения климата. Его коллега Карл-Рудольф Корте даже считает, что стихийное бедствие заставит людей забыть о ложной информации, найденной в резюме кандидата на пост канцлера от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналены Бербок. И все же, по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, преувеличивать влияние наводнения на исход выборов в бундестаг не стоит. Вряд ли какая-то из партий будет эксплуатировать эту тему в предвыборной кампании. Он пояснил "РГ", что в Германии "не принято слишком явно использовать промахи соперников для того, чтобы заработать политические очки".