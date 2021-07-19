Наводнение может отразиться на выборах в бундестаг

Новости

Путин внес поправки о продлении предельного срока службы генералов и маршалов 21:47
Немецкую систему оповещения о наводнениях раскритиковали за провал 21:35
В Тегеране объявлен локдаун 21:01
В Вооруженных силах 1 866 военнослужащих с коронавирусом 20:57
Виновницу смертельного ДТП с детьми отправили под арест в СИЗО 20:41
В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия 20:37
Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде 20:34
В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана 20:27
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде 20:26
Березуцкий рассказал, в какой футбол будет при нем играть ЦСКА 20:25
Путин поручил постоянно анализировать выполнение национальных целей 20:12
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 20:08
Анатолий Яновский освобожден от должности заместителя министра энергетики 20:04
В Британии начнут прививать детей с 12 лет с тяжелыми заболеваниями 20:02
Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением 20:00
Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность при планировании допрасходов бюджета 19:55
Российские 5G могут появиться в городах-миллионниках через 3 года 19:49
Механизм поддержки застройщиков будет запущен до конца месяца 19:25
Путин поручил кабмину заняться повышением занятости среди молодежи 19:23
Белоусов: Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3% 19:21
Трассу Москва-Казань-Екатеринбург к концу года построят на 20% 19:21
Путин поручил полпредам подключиться к проектам по ликвидации свалок 19:15
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой 19:14
Для переработки отходов в России построят 12 экотехпарков 19:14
ВЦИОМ: самый популярный среди программ нацпроектов - сервис "Мое здоровье" 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 21:25
Рубрика: В мире

Наводнение может отразиться на выборах в бундестаг

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Наводнение в Германии, в результате которого как минимум 164 человека погибли, сотни ранены и пропали без вести, может наложить отпечаток на предвыборный расклад сил. Эксперты полагают, что стихия сыграет на руку правящему блоку партий ХДС/ХСС и, возможно, зеленым.

Профессор политологии Университета Дуйсбург-Эссен Ахим Геррес напоминает, что кандидат в премьеры от христианских демократов Армин Лашет возглавляет правительство оказавшейся во власти стихии федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Именно оно вместе с федеральным правительством оказывает поддержку пострадавшим от стихии.

Фото: AP
Как немцы переживают "наводнение века" на западе страны

В интервью местному изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung ученый напомнил, что победа в 2002 году после наводнения на Эльбе правящей социал-демократической партии во главе с канцлером Герхардом Шредером ясно показала эффект такой экстренной помощи. "Там, куда направлялось больше всего федеральных средств, число голосов за СДПГ на выборах было особенно высоким", - утверждает Геррес.

"Когда в пострадавшие населенные пункты в земле Северный Рейн - Вестфалия поступают десятки миллионов евро, и каждый житель знает кого-то, кому власти так или иначе помогли, избиратели запомнят это как минимум на несколько месяцев", - считает он. Казалось бы, тень этой помощи может упасть и на партнеров по правящей коалиции - социал-демократическую партию, но она, по словам Герреса, вряд ли догонит ХДС/ХСС.

"Наши исследования последствий финансового кризиса 2008 года, а также общественных настроений во время пандемии коронавируса показывают, что на меньшего партнера по коалиции возлагается меньшая ответственность, и хотя он также может получить дополнительные очки, но значительно меньше", - пояснил он.

Наводнение сыграет на руку лидирующей пока партии ХДС/ХСС

Что касается зеленых, то они смогут извлечь выгоду из своего внимания к проблемам изменения климата. Его коллега Карл-Рудольф Корте даже считает, что стихийное бедствие заставит людей забыть о ложной информации, найденной в резюме кандидата на пост канцлера от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналены Бербок. И все же, по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, преувеличивать влияние наводнения на исход выборов в бундестаг не стоит. Вряд ли какая-то из партий будет эксплуатировать эту тему в предвыборной кампании. Он пояснил "РГ", что в Германии "не принято слишком явно использовать промахи соперников для того, чтобы заработать политические очки".

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин назвал нерешенные проблемы России
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака