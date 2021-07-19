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19.07.2021 18:34
Рубрика: Экономика

Названы причины роста цен на подсолнечное масло для хлебопеков

Текст: Татьяна Карабут
Подсолнечное масло и маргарин подорожали за последний год из-за роста мировых цен на масличные, сокращения производства на фоне плохого урожая в России и на Украине и увеличения спроса, считают эксперты и участники рынка.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, стоимость поставки подсолнечного масла в мае 2021 года достигла 1509 долларов за тонну, тогда как год назад эта цифра составляла порядка 720 долларов за тонну.

Фото: iStock
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Стоимость масличных напрямую связана с мировыми ценами на продукцию их переработки, говорит эксперт. Вслед за маслом вверх пошли и цены на сырье, в мае 2020 года тонна семечки стоила 21 тыс. рублей, а в 2021 году достигала рекордных значений - до 66 тыс. рублей. Поскольку более 90% в себестоимости масла составляет цена на сырье, такой же рост цен был и на внутреннем рынке - средняя цена на нерафинированное подсолнечное масло у производителей в мае 2020 года составляла 44 тыс. рублей за тонну, в мае этого года - 93 тыс. рублей за тонну. То же самое касается и маргарина, ведь себестоимость его производства на 95% зависит от цен на растительное масло.

С декабря прошлого года между производителями и торговыми сетями действует соглашение, фиксирующее предельные отпускные цены на фасованную продукцию. С апреля и до конца сезона существует программа субсидирования производителей фасованной продукции для внутреннего рынка, напоминает исполнительный директор группы "Благо" Сергей Бахонкин. Но действие этих механизмов не распространяется на другие виды продукции и каналы реализации. Иными словами, на полке цены на масло для населения зафиксированы, но производители кондитерских, хлебобулочных изделий и другой продукции покупают подсолнечное масло по рыночным ценам.

Так, в сентябре 2020 года экономически обоснованная стоимость нерафинированного подсолнечного масла составила около 56 рублей за кг (без НДС), а в июне 2021 - 91 рублей за кг (без НДС), говорит Бахонкин. Тогда как для населения оптовая цена масла зафиксирована на уровне 95 рублей за литр, розничная - 110 рублей за литр.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Но в новом сезоне таких резких колебаний цен не ожидается. Эксперты прогнозируют хороший урожай подсолнечника, а значит и снижение цены на него. Кроме того, правительство ввело экспортную пошлину на подсолнечник, которой не было прошлой осенью. Этой осенью будет введена пошлина на масло. Все вместе позволят внутреннему рынку сохранить баланс и избежать серьезных скачков цен, считает Бахонкин.

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что производители хлеба уведомили торговые сети о подорожании отпускных цен на свою продукцию на 7-12%. Причина - резкий рост себестоимости производства. По данным Российского союза пекарей, подсолнечное масло и маргарин подорожали сильнее многих других ингредиентов. Так, с сентября прошлого года подсолнечное рафинированное дезодорированное масло высшего сорта выросло в цене на 72,66%, маргарин - на 58,46%.

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