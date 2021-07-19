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Текст:   Марина Трубилина 
17:10 19.07.2021

Названы регионы с самыми дешевыми дачами

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Самые дешевые дачи можно купить в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области, сообщает портал "Мир квартир".

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В Чувашии дачу можно приобрести в среднем за 922 тысячи рублей. Самые дорогие дачи - в Москве (7,8 млн рублей).

С июля 2020 года дачные дома подорожали в 77 регионах из 81 исследуемого, подешевели - лишь в четырех. Самый высокий прирост цен - в Калужской (+23,6%) и Калининградской (+22,7%) областях, Крыму (+21,8%), Башкортостане (+21,6%), Ингушетии (+20,8%) и Севастополе (+20,2%). Ощутимо подняли цены Рязанская, Астраханская, Тульская, Ивановская области, Краснодарский и Ставропольский края - здесь дачи стали дороже на 18-20%.

Минимальное подорожание, на 2-3%, отмечено в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и Забайкальском крае. Еще четыре региона цены снизили: Чувашия - на 5,2%, Оренбургская и Курганская области - на 2,7% и 2,2% соответственно, Еврейская автономная область - на 1,4%.

В среднем по России с июля прошлого года дачи стали дороже на 12,1%.

"Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели дачных домов - это то, что большинство приличных вариантов было сметено в первую волну пандемии, - говорит гендиректор портала Павел Луценко. - Сегодня на рынке во множестве представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Такое положение вещей искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков".

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