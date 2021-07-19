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19.07.2021 21:35
Рубрика: В мире

Немецкую систему оповещения о наводнениях раскритиковали за провал

Текст: Максим Макарычев

В Германии появляется все больше деталей о том, как ранние предупреждения о рекордных осадках и ожидаемых наводнениях не доходили до общин, подвергающихся наибольшему риску.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Эрфтштадте, к югу от Кельна, где затопленный гравийный карьер поглотил автомобили, дома и части исторического замка, жителям, которые установили приложение для предупреждения природного бедствия от федерального правительства, в среду, когда стихия подбиралась к городу, посоветовали оставаться в своих домах. К утру четверга им неожиданно сообщили, что близлежащая плотина находится под угрозой прорыва, что подвергает их "чрезвычайной опасности". В районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц, где по меньшей мере 117 человек погибли после того, как в прошлую среду потоки дождевой воды, собранные в окружающих горах Эйфеля, прорвались через несколько деревень, приложение Nina не отправило соответствующего предупреждения о смертельной опасности. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство DPA.

Несмотря на то, что Европейская система оповещения о наводнениях (Efas) разослала конкретные предупреждения для наиболее пострадавших регионов Германии за четыре дня до начала ливня, последовавшие за этим внезапные наводнения, похоже, застали большинство жителей ряда немецких земель врасплох. Профессор Ханна Клок, гидролог из университета Рединга, которая основала и консультирует Efas, сказала Politico, что число погибших является "колоссальным провалом системы раннего предупреждения".

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер отклонил предположения критиков о том, что федеральные чиновники совершили ошибки, и сказал, что предупреждения были переданы местным властям, которые, дескать, сами должны принимать решения о защите от стихийных бедствий. Министр внутренних дел западной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль, где, по состоянию на 19 июля, погибли 47 человек, признал, что система раннего предупреждения не работала так эффективно, как могла бы, но сказал, что не видит каких-либо фундаментальных проблем с ее запуском.

Глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Германии, похоже, и вовсе переложил вину на местные власти. "Инфраструктура предупреждения как таковая была не нашей проблемой, а вопросом о том, насколько чутко реагируют на него государственные органы и население", - сказал президент агентства Армин Шустер. Он сообщил телекомпании Deutschlandfunk, что цифровые предупреждения, например, с помощью приложений, текстовых сообщений или электронных писем не всегда достигают всех, кто находится в опасности, чем вызвал бурю критики со стороны экспертов и пользователей.

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Вместо этого он призвал к развитию инвестиционной программы по увеличению количества сирен оповещения, предупреждающих о наводнениях в районах, где в ближайшие годы может быть больше наводнений. Эта амбициозная программа, которая может быть активирована за несколько минут, с помпой была презентована 10 сентября 2020 года и была призвана продемонстрировать свою функциональность: от сирен до push-уведомлений на смартфонах. Вместо этого во время наводнения система работала с многочисленными сбоями: многие пользователи получали push-оповещения с задержкой или вообще не получали после того, как общенациональный push перегрузил систему.

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