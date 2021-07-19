Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде

Как минимум 20 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на одном из рынков Багдада. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", взрывное устройство сработало в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, населенном в основном шиитами.

По данным AP, рынок был заполнен покупателями в связи с приближающимся праздником Курам-байрам.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. Полиция и военные начали расследование. По некоторым данным, был арестован командир полка полиции, который должен был обеспечивать безопасность на рыночной площади.