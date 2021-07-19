Около 42 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Гостином Дворе

В центре вакцинации, расположенном в Гостином Дворе, прививку от COVID-19 сделали 42 тысячи человек. При этом обращаются сюда те, кто проходит вакцинацию как впервые, так и повторно. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

"Центр вакцинации в Гостином дворе - один из крупнейших в России и в Европе. Ежедневно здесь могут получить прививку более 7 тысяч человек. Открытие этого центра ровно 2 недели назад способствовало повышению доступности и удобства вакцинации для москвичей на фоне повышенного спроса, возникшего в последнее время. За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тысячи жителей столицы. 40 тысяч человек поставили первый и второй компонент вакцины, а еще 2 тысячи человек вакцинировались повторно", - отметили в пресс-службе.

Для вакцинации в Гостином Дворе в настоящее время используется вакцина "Спутник V", для повторной вакцинации - "Спутник Лайт" и "Спутник V". Оба препарата разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и подтвердили свою эффективность и безопасность.

Одновременно в центре вакцинироваться могут до 50 человек, в сутки - более семи тысяч. Центр в Гостином Дворе работает ежедневно с 8:30 до 22:00. Медицинские осмотры и введение вакцины проводят квалифицированные врачи и медицинские сестры городских поликлиник. Процесс организован с полным соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

Вакцинация "Спутником V" проводится в два этапа. На постановку первого компонента вакцины в Гостином Дворе предварительная запись не нужна. Второй компонент вакцины вводят через три недели после первого.

Чтобы сделать прививку, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС (при наличии). После вакцинации пациентам выдадут сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях. В нем будет указана дата вакцинации, название вакцины, подпись врача. Все эти данные также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале госуслуг.

Жителям столицы, которые планируют сделать повторную вакцинацию в Гостином Дворе, необходимость взять с собой сертификат о первичной вакцинации.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте мэра.