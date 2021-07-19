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19.07.2021 04:51
Рубрика: Общество

Онколог рассказал, как самому вычислить рак кишечника до симптомов

Текст: Оксана Грибанова

Рак толстой кишки в последние годы стабильно занимает строчку среди пяти самых частых и наиболее опасных онкологических заболеваний. Так, более 30% людей, у которых выявили злокачественную опухоль в толстой кишке, "умирают в течение первого года от постановки диагноза", отметил врач-колопроктолог больницы №9 Петербурга Анатолий Недозимованый.

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Специалист пояснил, что выживаемость сильно зависит от стадии. При этом наблюдается сильный "провал" между второй и третей стадиями: если на второй выживаемость после лечения - около 80%, то на третьей - уже менее 67%.

Доктор подтвердил, что на первых стадиях недуг себя никак не проявляет. И даже то, что мы называем "ранними признаками", на самом деле - показатель уже давно развивающегося онкологического процесса, передает "Доктор Питер".

"Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся", - объяснил Анатолий Недозимованый.

Врач отметил, что у опухоли толстой кишки есть особенность - она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. Шансы на то, чтобы заметить эти кровотечения самостоятельно, невелики, но они есть. Не случайно именно на этом основывается известный метод ранней диагностики кишечных опухолей и полипов - анализ на скрытую кровь.

"Самый достоверный вариант такого обследования - иммунохимический тест", - уточнил врач.

Наука Общество Здоровье

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