Паломники начали хадж к мусульманским святыням в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии начались ритуалы, приуроченные к хаджу. Как сообщает Духовное собрание мусульман России, паломничество к святым местам уже второй год проходит в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2021 году в ритуалах разрешено участвовать лишь местным жителям и мусульманам-иностранцам, проживающим в Саудовской Аравии.

Как ожидается, хадж совершат примерно 60 тысяч человек. Это существенно меньше, чем до пандемии, когда в Саудовскую Аравию приезжали до 2,5 миллиона мусульман-паломников из разных стран мира. Теперь власти королевства Саудовской Аравии приняли решение о том, что к хаджу допускаются лишь в возрасте от 18 до 65 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 и вакцинами, одобренными в СА.

- К ограничениям мусульмане относятся с пониманием, - говорит "РГ" председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, - тут в силе главный принцип: не вредить себе - не вредить другим.

При этом Альбир Крганов заметил, что самое жесткое ограничение - российские мусульмане, как и все мусульмане-иностранцы, не проживающие в Саудовской Аравии, в 2021 году не едут в хадж по святым местам - в Мекку и Медину. Это вызвано ограничениями, введенными королевством Саудовской Аравии, которое просит относиться с пониманием к введенным ограничениям. Там подчеркивают, что за последние десять лет, по данным властей королевства, хадж совершили порядка 150 миллионов человек из разных стран. В России лидером по числу паломников остается Дагестан - до десяти тысяч паломников в год. В 2020 году впервые из-за пандемии было разрешено совершить хадж лишь тысяче паломников исключительно из Саудовской Аравии. В 2021 году россияне в число 60 тысяч паломников, в том числе иностранцев, которым разрешено совершить хадж, не вошли. Пока нет прямого транспортного авиасообщения с СА, и не решена проблема взаимного признания вакцин.

Справка "РГ"

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, - хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.