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19.07.2021 07:20
Рубрика: В мире

Пандемия COVID-19 изменила правила паломничества в Мекку

Текст: Максим Макарычев
В воскресенье десятки тысяч вакцинированных мусульманских паломников приехали в самое священное место ислама в саудовской Мекке. При этом они соблюдали дистанцию и носили маски.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Как отмечают наблюдатели, пандемия коронавируса наносит ущерб хаджу второй год подряд. Паломничество, которое еще недавно привлекало около 2,5 миллиона мусульман со всего мира, теперь почти неузнаваемо. В нынешнем году количество паломников уменьшено в десятки раз.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Сокращенный хадж мешает мусульманам, прибывающим из других стран, выполнять исламские обязательства и наносит финансовые потери Эр-Рияду, который в предпандемические годы получал миллиарды долларов, являясь хранителем святых мест, отмечает Associated Press. Исламское паломничество длится около пяти дней, но традиционно мусульмане начинают прибывать в Мекку на несколько недель раньше срока. Хадж завершается праздником Курбан-байрам, отмечаемым раздачей мяса бедным по всему миру.

В этом году 60 тысяч вакцинированных граждан получили разрешение на хадж. В прошлогоднем хадже приняли участие менее 1000 человек из королевства. Неясно, когда Саудовская Аравия снова примет у себя миллионы мусульман. Пока нет четкого стандарта для паспорта вакцины, уровни вакцинации в разных регионах страны неодинаковы, а новые варианты вируса угрожают очередной вспышкой пандемии. Тем не менее, в королевстве приложили все усилия, чтобы ежегодный хадж продолжался непрерывно, несмотря на изменения, вызванные пандемией.

Роботы были развернуты для распыления дезинфицирующего средства вокруг Каабы, места, где хадж для большинства начинается и заканчивается. Саудовская Аравия также тестирует умный браслет, который включает информацию о хадже, уровне кислорода паломника и данные о вакцинах, а также имеет функцию экстренного вызова помощи.

Как и в прошлом году, паломники будут пить воду из священного колодца Замзам в пластиковых бутылках. Им дали зонтики, чтобы защититься от солнца. Они должны носить свои молитвенные коврики и следовать строгому расписанию через мобильное приложение, которое информирует их, когда они могут быть в определенных местах, чтобы избежать скопления людей.

Фото: AP Photo/Amr Nabil
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Международным средствам массовой информации, уже присутствующим в королевстве, было разрешено освещать хадж из Мекки в этом году. Уборщики, отмечают наблюдатели, дезинфицируют огромные белые мраморные пространства Большой мечети, в которой находится Кааба, несколько раз в день.

Хадж - один из важнейших постулатов ислама, его нужно совершать мусульманам, как минимум, один раз в жизни. Он следует по маршруту, по которому Пророк Мухаммед прошел почти 1400 лет назад. Хадж рассматривается как шанс стереть прошлые грехи и привести к большему единству среди мусульман.

В королевстве с населением более 30 миллионов человек зарегистрировано более полумиллиона случаев коронавируса, в том числе свыше восьми тысяч летальных исходов. По данным Всемирной организации здравоохранения, саудовцам было введено около 20 миллионов доз вакцины против коронавируса.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

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