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19.07.2021 21:34
Рубрика: В мире

Пандемия изменила правила посещения Мекки

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Десятки тысяч вакцинированных мусульманских паломников приехали в самое священное место ислама в саудовской Мекке, соблюдая при этом социальную дистанцию и не снимая маски. В этом году 60 тысяч мусульман получили разрешение на хадж, что заметно больше примерно тысячи верующих в прошлом году, но на порядки меньше 2,5 миллиона мусульман со всего мира, которые ежегодно приезжали в Мекку до пандемии.
К святыням в Мекке пустили только привитых паломников, но и для них социальная дистанция и маски обязательны. Фото: REUTERS К святыням в Мекке пустили только привитых паломников, но и для них социальная дистанция и маски обязательны. Фото: REUTERS
К святыням в Мекке пустили только привитых паломников, но и для них социальная дистанция и маски обязательны. Фото: REUTERS

Сокращенный хадж мешает мусульманам из-за пределов Саудовской Аравии выполнять предписания ислама и, кроме того, влечет финансовые потери для Эр-Рияда, который в предпандемические годы получал миллиарды долларов, являясь хранителем святых мест, отмечает Associated Press.

Фото: AP Photo/Amr Nabil
Паломники начали хадж к мусульманским святыням в Саудовской Аравии

Неясно, когда Саудовская Аравия снова сможет принять миллионы мусульман. В королевстве нет четкого стандарта для паспорта вакцинации, ее охват в разных регионах страны неодинаков. Тем не менее королевство приложило все усилия для проведения хаджа. Вокруг самых оживленных проходов рядом с кубической Каабой распыляли дезинфицирующие средства.

В Саудовской Аравии также тестируют умный браслет, который будет показывать уровень кислорода в крови паломника, данные о привиках, а также имеет функцию экстренного вызова помощи. Паломники будут пить воду из священного колодца Замзам в пластиковых бутылках. Они должны носить свои молитвенные коврики и следовать расписанию передвижений через мобильное приложение.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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