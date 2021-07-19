Пандемия изменила правила посещения Мекки

Сокращенный хадж мешает мусульманам из-за пределов Саудовской Аравии выполнять предписания ислама и, кроме того, влечет финансовые потери для Эр-Рияда, который в предпандемические годы получал миллиарды долларов, являясь хранителем святых мест, отмечает Associated Press.
Неясно, когда Саудовская Аравия снова сможет принять миллионы мусульман. В королевстве нет четкого стандарта для паспорта вакцинации, ее охват в разных регионах страны неодинаков. Тем не менее королевство приложило все усилия для проведения хаджа. Вокруг самых оживленных проходов рядом с кубической Каабой распыляли дезинфицирующие средства.
В Саудовской Аравии также тестируют умный браслет, который будет показывать уровень кислорода в крови паломника, данные о привиках, а также имеет функцию экстренного вызова помощи. Паломники будут пить воду из священного колодца Замзам в пластиковых бутылках. Они должны носить свои молитвенные коврики и следовать расписанию передвижений через мобильное приложение.