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19.07.2021 15:03
Рубрика: Общество

Педиатр объяснила, зачем прививать ребенка от ветрянки и кори

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медицине известно примерно 6,5 тысяч инфекционных заболеваний и синдромов, которыми может болеть человек. Многие из них несут скрытые опасности. По мнению врачей, ошибочно считать, что некоторыми болезнями лучше переболеть в детстве. Все-таки, лучший вариант - привить своего ребенка от этих инфекций.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Так, медики рекомендуют вакцинировать детей от ветряной оспы. Дети в возрасте пяти-девяти лет переносят болезнь легче, чем подростки и взрослые. Опасно, если ветрянкой заболеет беременная женщина перед рождением ребенка.

- Для многих людей болезнь может обернуться тяжелыми неврологическими нарушениями: мозжечковой патологией - атаксией, энцефалитом, постгерпетической невралгией, миелитом и другими проблемами. Прививка позволяет на 99,5 процента избежать тяжелого течения болезни и обеспечивает общую защиту до семи лет, - передает aif.ru слова заведующей научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии детского научно-клинического центра инфекционных болезней федерального медико-биологического агенства, доктора медицинских наук Сусанны Харит.

Корь может также дать различные осложнения: диарея, пневмония, энцефалит. Кроме того, может быть вероятность смертельного исхода. Сама болезнь, по словам эксперта, и сегодня уносит жизни 2-6 процентов пациентов. Кроме того, до 30 процентов повышается риск так называемой годовой смертности - от осложнений, вызванных корью. Чтобы полностью победить эту болезнь, нужно прививать девяносто процентов детей в возрасте до года.

Другие заболевания тоже не стоит считать неизбежным этапом взросления ребенка. Так, простой "кишечный грипп", или ротавирусная инфекция становится причиной развития гастроэнтеритов у 30-40 процентов детей в возрасте до шести лет. Свинка, которой часто болеют подростки, нередко ведет к бесплодию, а краснуха у беременных может оказать негативное влияние на развитие плота.

Врачи предупреждают: особенность "детских" болезней в том, что как только снижаются темпы вакцинации, врачи фиксируют новую вспышку заболевания.

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