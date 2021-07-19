Период выплат накопительной пенсии в 2022 году останется прежним

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год предлагается оставить на уровне 2021 года - 264 месяца, говорится в материалах, рассмотренных Российской трехсторонней комиссией.

Пенсионные накопления формируются у работающих россиян 1967 года рождения и моложе за счет выплат их работодателями страховых взносов. С 2014 года действует "заморозка" по новым отчислениям на накопительную пенсию - они направляются в страховую часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам. Такой порядок установлен до конца 2023 года. Но все, что до этого накопилось, можно получить при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Есть несколько видов выплат. Единовременная, когда выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. Как правило, она положена людям, которые не смогли заработать трудовой стаж. Срочную пенсионную выплату определяет сам человек, но она не может быть меньше 10 лет. Накопительная пенсия назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Ее размер рассчитывается, исходя из ожидаемого периода выплаты. Этот показатель зависит от прогнозируемого увеличения продолжительности жизни россиян. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную на пенсионном счете застрахованного лица, разделить на 264 месяца.