Песков назвал цель закрепления округов за вице-премьерами

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами, о чем заявил на совещании со своими заместителями. Он уточнил, что решение о назначении принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач зампредов кабмина.
Журналисты уточнили, означает ли это, что полномочные представители президента в федеральных округах не справляются.
Пресс-секретарь президента не согласился с таким выводом.
Говоря о цели такого решения, Песков подчеркнул, что речь идет о разделении функций. "У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития, - напомнил он. - А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов".
Полпреды и вице-премьеры никоим образом не подменяют друг друга, резюмировал представитель Кремля.
Как закрепили зампредов кабмина:
- Центральный федеральный округ - Дмитрий Григоренко,
- Сибирский федеральный округ - Виктория Абрамченко,
- Северо-Западный - Татьяна Голикова,
- Уральский - Юрий Борисов,
- Южный - Марат Хуснуллин,
- Приволжский - Дмитрий Чернышенко,
- Северо-Кавказский - Александр Новак,
- Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока и Арктики.