Песков назвал цель закрепления округов за вице-премьерами

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами, о чем заявил на совещании со своими заместителями. Он уточнил, что решение о назначении принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач зампредов кабмина.

Журналисты уточнили, означает ли это, что полномочные представители президента в федеральных округах не справляются.

Пресс-секретарь президента не согласился с таким выводом.

Говоря о цели такого решения, Песков подчеркнул, что речь идет о разделении функций. "У правительства речь идет чисто об экономике, о реализации планов экономического развития, - напомнил он. - А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов".

Полпреды и вице-премьеры никоим образом не подменяют друг друга, резюмировал представитель Кремля.

Справка "РГ"

Как закрепили зампредов кабмина:

- Центральный федеральный округ - Дмитрий Григоренко,

- Сибирский федеральный округ - Виктория Абрамченко,

- Северо-Западный - Татьяна Голикова,

- Уральский - Юрий Борисов,

- Южный - Марат Хуснуллин,

- Приволжский - Дмитрий Чернышенко,

- Северо-Кавказский - Александр Новак,

- Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока и Арктики.