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19.07.2021 13:42
Рубрика: Власть

Песков: Решение по делу Калви не сможет повлиять на бизнес-сообщество в РФ

Текст: Татьяна Замахина

В Кремле считают, что вердикт по отдельно взятому делу в отношении американского бизнесмена, основателя Baring Vostok Майкла Калви не может влиять на инвестиционный климат в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Журналисты в разговоре с представителем Кремля процитировал самого Калви, который заявил о глобальном повышении инвестиционной привлекательности России в случае положительного для него решения суда.

"Отдельно взятое дело не может иметь глобального влияния, - заметил Песков. - Главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности".

Он добавил, что Кремлю хорошо известно о том, что иностранный бизнес внимательно следит за этим делом. Крупные иностранные предприниматели неоднократно поднимали данную тему на встречах с Владимиром Путиным, добавил Песков. И глава государства, напомнил его пресс-секретарь, не раз давал объяснения о невозможности вмешательства в судебные дела. "Никто в них вмешиваться не будет", - подчеркнул Песков.

В Кремле, продолжил он, надеются, что решение суда не заставит себя ждать, и на то, что ситуация разрешится.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Калви, возбуждено в феврале 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. Мещанский суд Москвы собирается огласить приговор предпринимателю 2 августа.

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