Песков: Тема Афганистана затрагивалась на встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию о том, что на саммите в Женеве Россия предлагала США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии для совместного контроля над ситуацией в Афганистане. Он не стал это подтверждать или опровергать, однако заявил, что ситуация в данной республике обсуждалась.

"Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в "Коммерсанте". Со ссылкой на источники газета написала, что Россия предложила США на саммите в Женеве 16 июня наладить совместную координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии.

При этом представитель Кремля заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках этого саммита обсуждали ситуацию в республике. "Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита", - сказал он.