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Пять вещей, которые лучше не покупать онлайн

Текст:   Антон Благовещенский
19.07.2021,  
18:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В 2020 году мир пережил взрыв популярности онлайн-торговли, да и сейчас все больше людей с интересом изучают товары в интернете. Все кажется предельно простым: выбрал товар, оплатил заказ, пошел на почту или дождался курьера.

Но это до тех пор, пока не наступили последствия. А наступить они могут. Итак, что не стоит покупать в интернете?

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1. Зарядные устройства и кабели непонятно чьего производства. Качество в данном случае не гарантируется, вероятность поломки высока. Из строя может выйти как сам адаптер (и может вызвать пожар), так и смартфон или планшет, который будет заряжаться. Предъявить претензии, вероятнее всего, будет некому.

2. Внешние аккумуляторы от неизвестных производителей. Та же самая причина - по дороге батареи могут повредиться и в какой-то момент произойдет их сильный нагрев.Компенсацию за задымление в кармане и испорченные брюки (и это в лучшем случае) выплачивать никто не будет. И в этом, и в первом случае лучше купить аксессуар известного бренда (пусть даже и китайского) и получить кассовый чек.

3. Любую "шпионскую" технику, тайно записывающую видео, звук или отслеживающую местоположение. Это может быть ручка со встроенным диктофоном, GPS-трекер, очки с камерой. За приобретение таких гаджетов может грозить минимум штраф.

4. Наушники - только если они не были изучены предварительно в офлайне. Любая модель в теории может оказаться несовместимой с ушной раковиной. Придется или возиться с возвратом, или махнуть рукой - продавец из далекого Китая точно не примет товар обратно.

5. Одежду, обувь и нижнее белье. Подойдут они или нет - предугадать невозможно. Единственное исключение - в гардеробе уже имеется предмет такого же размера, той же линейки производителя. Нижнее белье, согласно закону, вернуть продавцу не получится. Что касается одежды, то все немного проще, но почтовые расходы по возврату или обмену чаще всего берет на себя покупатель. Нужно подумать, готовы ли вы к этому.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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