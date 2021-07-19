Почему русофобия разрушительна для Украины

Я статью прочитал с интересом и с карандашом. Говорят, что и некоторые наши патриоты прочитали украдкой на украинском языке. Статья будет обсуждаться, она появилась в нужное время в нужном месте.

Тезис о том, что проект "Украина не Россия" трансформируется в "Украина - это анти-Россия", я высказал еще летом 2014 года, и это тешит мое самолюбие. Причем я говорил в том контексте, что когда настанет неизбежный момент и кредиторы этого проекта договорятся с Россией, Украине будет очень тяжело свернуть с проторенного пути. Подчеркиваю, договорятся кредиторы, потому что "анти-Россия" на Украине строится на украинские заемные средства. И как в процессе строительства, так и в процессе торможения страна понесет огромные потери, на грани, если не за гранью саморазрушения.

Поэтому во всем обширном историческом экскурсе я обращаю внимание на самый показательный момент, который в статье помянут буквально одним мазком - 4-й универсал Центральной рады. Это очень сильная параллель. Дело в том, что провозглашение независимости Украинской народной республики (УНР) в 1918 году во время переговоров в Брест-Литовске позволило Германии и Австро-Венгрии выйти из тупика, получив субъект для принятия их требований. Это помогло и делегации РСФСР отстоять, при всех нюансах, свою позицию - "мир без аннексий и контрибуций". Потому что все аннексии и контрибуции произошли за счет УНР: она была фактически оккупирована немцами и австрийцами, сельское хозяйство и промышленность недолгое время работали на нужды этих государств.

Политическая нация у нас на Украине формируется далеко не добровольно

Сегодня Украина повторяет путь УНР, и осознание его разрушительности и губительности к политическому классу не пришло. Политическая нация у нас на Украине формируется далеко не добровольно, путем навязывания определенного стереотипа, как должен выглядеть украинский патриот, что говорить, в какую церковь ходить, кого не любить. С украинским историческим мифом проблема в том, что его невозможно рассказать последовательно. Потому что Украина, даже следуя ее собственному мифу, всегда существовавшая под разными названиями, существовала в границах других государств и империй. Поэтому о собственной истории политические украинцы могут рассказать только пунктиром, непрерывной истории при всем желании не получается.

И конечно, вопрос о том, как создавалась Украина - болезненный для украинского руководства и политической нации. Им, очевидно, предложено подумать над этим. Вот только кажется, что здесь никто выводов не сделает. Будут спорить и проклинать по частным вопросам, решат всем "майданом" продолжать двигаться прежним путем и надеяться, что Запад нам поможет. Но это вопрос к качеству украинской элиты, формируемой олигархами и либералами под присмотром и по согласованию с внешними управляющими. В целом, как мне кажется, вся статья Путина написана ради абзаца о недопустимости превращения российских исторических территорий и живущих там близких людей в антироссийский плацдарм.