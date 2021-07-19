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19.07.2021 21:20
Рубрика: Власть

Правительство РФ поддержало проект повышения штрафов для "зацеперов"

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект поправок в КоАП, повышающий штрафы для зацеперов, а также любителей сорвать стоп-кран без необходимости.
Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости
Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости

Инициативу направил в правительство для отзыва один из депутатов Госдумы. Сумма предлагаемых штрафов не называется. Но наказание предлагается увеличить для целого ряда пассажирских нарушений. А именно: посадку или высадку на ходу поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, самовольный проезд в грузовом отсеке. Распространяется штрафное предложение и на срыв стоп-крана без необходимости.

Сегодня в КоАП за все подобные пассажирские выходки грозит штраф... в 100 рублей. Это не так чтобы очень много. Потому уже достаточно давно говорится о том, что санкции для зацепепов - а именно они первые и главные пользователи данной статьи КоАП - надо бы увеличить.

Сегодня штраф за поездку, скажем, на крыше поезда, составляет всего 100 рублей

Железнодорожники не пускают посторонних на крыши вагонов не из вредности - это вопрос жизни и смерти. Например, в начале июня на крыше электрички Монино - Москва нашли тело молодого человека. Мужчина решил прокатиться с ветерком, но коснулся контактной сети и получил удар током. На конечную станцию прибыл уже труп.

Строгие санкции должны пугать и тем спасать жизни. Несколько лет назад были приняты поправки в УК: появилась статья 267.1 "Действия, угрожающие безопасности транспортных средств". Как в свое время особо объясняли в прокуратуре, под нее подпадают и зацеперы.

Фото: iStock
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"Эта статья предусматривает наказания за действия, которые совершены вне транспортного средства. Под ее действие подпадают зацеперы (лица передвигающиеся на транспортном средстве, расположившись или зацепившись с его внешней стороны), а также хулиганы, которые забрасывают транспортные средства камнями или ослепляют водителей (пилотов) лазерными указками", - рассказали в транспортной прокуратуре.

Однако, по данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, по ней за год был осужден лишь один человек. Проще применять к нарушителям в аналогичных ситуациях КоАП. Но санкции в таком случае должны быть серьезными.

Кстати, недавно появилась информация, что заместитель Московско-Курского транспортного прокурора обратился в суд с требованием запретить Google пропаганду зацепинга.

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