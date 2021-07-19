Приговор американскому бизнесмену Майклу Калви огласят на день ВДВ

В понедельник в Мещанском суде Москвы закончились прения по делу американского инвестора Майкла Калви. Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok и других фигурантов дела обвиняют в хищении путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Сегодня суд назначил дату оглашения приговора - на 12 часов дня 2 августа.

Во время предыдущего заседания прокурор попросил назначить Калви 6 лет колонии условно. Также, по мнению гособвинения, условного наказания заслуживают и другие фигуранты, в том числе француз Филип Дельпаль. Защита и сами подсудимые в последнем слове заявили о своей невиновности и попросили суд вынести оправдательный приговор.