Природные пожары охватили более 470 тысяч гектаров земли на западе США

Общая площадь природных пожаров на западе США превысила 470 тысяч гектаров. Об этом свидетельствуют данные Национального межведомственного пожарного центра.

Согласно данным, размещенным на его сайте, на данный момент зафиксированы 80 крупных природных пожаров на территории 13 штатов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Монтана (18 возгораний) и Айдахо (17).

К борьбе со стихией привлечены почти 20 тысяч человек - пожарных и вспомогательного персонала. В центре напоминают, что в вопросе защиты домов от огня нельзя полагаться только на пожарных, граждане должны сами предпринимать шаги для минимизации рисков возникновения пожаров.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, с начала этого года в результате 35 тысяч пожаров выгорело свыше 1 миллиона гектаров земли.