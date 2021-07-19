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19.07.2021 19:07
Рубрика: Экономика

Программу развития городского транспорта запустят до конца года

Текст: Марина Трубилина

Комплексная программа развития городского транспорта будет запущена до конца года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" решено было сделать отдельный подраздел "Мобильный город", посвященный обновлению транспорта, рассказал Хуснуллин. Программа обновления транспорта очень востребованна, подчеркнул вице-премьер. Есть уже ряд реализованных проектов - например, в Таганроге очень быстро был запущен проект ремонта и обновления трамвайных путей, ведется работа в Волгограде, в Саратове. Сейчас все это собирается в одну программу с единым офисом управления. Действие этой программы люди точно почувствуют, подчеркнул вице-премьер.

В обновлении общественного транспорта помогут инфраструктурные бюджетные кредиты, добавил Хуснуллин. Ряд регионов, в частности, Нижегородская область, подали заявки на это. Кроме того, поданы заявки на получение средств из Фонда национального благосостояния, деньги должны быть выделены до конца года.

Программа будет запущена до конца года - первый ее этап рассчитан на период до 2024 года, следующий до 2030 года.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры

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